納達爾對決提姆劍指四強 今日賽事預告與轉播

納達爾將對上另一個紅土高手提姆。（法新社）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

大聯盟今天有三場的賽事轉播，首先在早上七點紅雀將作客國民主場，紅雀目前在國聯外卡暫居第二，不過和位於第三的道奇僅有一場的勝差，紅雀本戰派出王牌投手麥克拉斯（Miles Mikolas）對上國民的年輕投手費德（Erick Fedde），第二場賽事是紅襪和勇士的對決，雙方目前都是所屬分區的龍頭，紅襪今天派出波瑟羅（Rick Porcello）掛帥先發，勇士由紐坎布（Sean Newcomb）應戰，最後一場賽事洋基對上運動家將提前上演「外卡戰」，目前分居美聯1、2名的兩隊，第一場對決由運動家拿下勝利，兩隊勝差來到3.5場，此戰洋基推派哈普（J.A. Happ）主投，面對運動家的先發投手罕德瑞克斯（Liam Hendriks），精彩的大聯盟賽事，千萬不要錯過轉播囉！

亞洲青棒錦標賽預賽今天兩場重要比賽登場，台灣隊中午12點對戰中國，日本與南韓則於下午5點對決，4強捉對廝殺，台灣FOX體育台將直播這兩場精采好戲。

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中華職棒的賽事將有一場進行，今天富邦悍將在客場面對到近期三連勝的Lamigo桃猿，富邦派出「桃猿殺手」伍鐸對戰桃猿的尼克斯，伍鐸本季面對到桃猿還沒有嚐過敗戰，目前對戰4勝0敗的好表現，此戰是否能繼續延續呢，請觀眾朋友鎖定轉播囉！

美網賽事來到了八強的部分，首先西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）與提姆（Dominic Thiem）第一次在硬地對決，兩位紅土高手將要爭奪四強的門票，女單部分，美國名將小威廉絲將要面對到捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova），精彩的美網賽事，請準時鎖定轉播囉！

MLB

07:00 紅雀@國民 FOX體育2台

07:30 紅襪@勇士 民視

10:00 洋基@運動家 FOX體育2台

中職

18:30 富邦@桃猿 ELEVEN SPORTS1

日職

17:00 火腿@西武 FOX體育2台

17:00 橫濱@巨人 緯來體育、愛爾達體育3台

美網

12:00am 八強賽事 FOX體育、FOX體育3台

U18亞洲青棒錦標賽

12:00 台灣@中國 FOX體育

17:00 日本@韓國 FOX體育