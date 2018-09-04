中職Live》陳子豪炸裂兩分砲 兄弟4：1統一

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 1 0 3 0 4 5 2 統一 0 0 1 0 1 3 1

第五局

第四局

張志豪與蘇緯達都打出中外野飛球遭到接殺。黃鈞聲投手前滾地球遭到刺殺。

陳重廷遭到觸身球保送。陳琥連續送出兩次三振，陳重廷盜壘失敗，三出局。

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第三局

黃鈞聲敲出一壘安打。林書逸再敲出左外野方向平飛安打，跑者分站一二壘。王威晨敲出中外野方向安打，形成滿壘。陳偉漢敲出雙殺打，三壘跑者回來得分，三壘有跑者。陳子豪敲出中外野的兩分砲。彭政閔三壘方向滾地球，陳重廷傳球發生失誤，打者上一壘。張志豪二壘滾地球，封殺一壘往二壘的跑者，三出局。

陳傑憲敲出一壘安打。羅國龍再敲出一壘安打，跑者分站一三壘。蘇偉達發生失誤，吳桀睿站上一壘。三壘跑者回來得分。鄧志偉遭到三振。高國慶遭到三振。鄭鎧文遭到三振。

第二局

周思齊揮棒落空遭到三振。張志豪捕手上方飛球遭到接殺。蘇緯達左外野飛球遭到接殺。

彭政閔處理滾地球發生失誤，鄭鎧文站上一壘。陳重廷中外野飛球遭到接殺。林祐樂同樣中外野飛球被接殺。朱元勤遭到三振。

第一局

王威晨第一球就敲出三壘安打。陳偉漢右外野飛球被接殺，三壘跑者不敢動。陳子豪敲出右外野深遠飛球，形成高飛犧牲打。彭政閔遭到三振。

統一獅連續兩個滾地球出局後，吳桀睿選到四壞球保送。鄧志偉敲出一壘安打，跑者提前起跑上到三壘。高國慶中外野飛球被接殺。

中信兄弟先發投手陳琥.。（記者黃志源攝）

統一獅先發投手施子謙。（記者黃志源攝）

先發打序