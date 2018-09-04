美網》「費爸」發球大失常 創近10年首次難堪紀錄

費德爾單場發出10次雙發失誤。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第2的「費爸」費德爾（Roger Federer）今天在美國網球公開賽爆冷輸給來自澳洲的小將米爾曼（John Millman），而費德爾這場比賽發出多達10次的雙發失誤，更創下近10年來首次的難堪紀錄。

費德爾以6：3、5：7、6（7）：7、6（3）：7的分數不敵米爾曼，其中費德爾的發球是今天輸球的一大關鍵。數據統計費德爾今天的一發進球率低到只有49%，甚至還有多達10次的雙發失誤。根據《ESPN》指出，費德爾上次單場發出10次雙發失誤已經是2009年的事情，費德爾整個球員生涯僅僅只有4場比賽發出10次雙誤，而他在這4場比賽中輸掉了3場。

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不僅雙發失誤創下紀錄，世界排名第55的米爾曼擊敗費德爾，更創下在美網擊敗費德爾的選手中名次最低的紀錄。在今天以前，費德爾於美網面對世界排名50名以外的選手，戰績是40勝0敗，今天後變成40勝1敗。

米爾曼擊敗費德爾，也讓他生涯面對世界排名前10的選手從未獲勝的紀錄終止，他生涯面對世界排名前10的選手總共吞下0勝10敗。今天結束後突破「0的領域」變成1勝10敗。而他將在下一輪比賽中對上目前世界排名第6的喬科維奇（Novak Djokovic）。

費德爾這場創下多項難堪紀錄。（歐新社）