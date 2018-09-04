MLB》重返大聯盟 林子偉改穿新背號「30」

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪台灣野手林子偉日前因9月擴編再度重返大聯盟，而他日前出賽身穿新背號「30」球衣亮相，上一個穿這個背號的是目前效力天使的34歲老將楊恩（Chris Young）。

林子偉在8月初遭下放3A，所穿背號5號球衣讓給金斯勒（Ian Kinsler），而他在3A繳出旅美生涯最佳成績，內外野兼修並穩定貢獻，終於在9月擴編重返大聯盟機會，而他並沒有選擇披上小聯盟的73號，而是改穿新背號「30」號的球衣。

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紅襪上一位使用背號30號是去年的老將楊恩，曾短暫效力紅襪2季，本季轉戰天使，在大聯盟打滾13年，共效力過響尾蛇、奧克蘭、洋基等隊，生涯出賽1465場，累積191轟、1109安、590打點、142次盜壘和打擊率2成35的成績，他曾在2007年成為大聯盟史上首位達成30轟和25次盜壘的新秀。