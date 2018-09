MLB》重返大聯盟 林子偉改穿新背號「30」

林子偉。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪台灣野手林子偉日前因9月擴編再度重返大聯盟,而他日前出賽身穿新背號「30」球衣亮相,上一個穿這個背號的是目前效力天使的34歲老將楊恩(Chris Young)。

林子偉在8月初遭下放3A,所穿背號5號球衣讓給金斯勒(Ian Kinsler),而他在3A繳出旅美生涯最佳成績,內外野兼修並穩定貢獻,終於在9月擴編重返大聯盟機會,而他並沒有選擇披上小聯盟的73號,而是改穿新背號「30」號的球衣。

請繼續往下閱讀...

紅襪上一位使用背號30號是去年的老將楊恩,曾短暫效力紅襪2季,本季轉戰天使,在大聯盟打滾13年,共效力過響尾蛇、奧克蘭、洋基等隊,生涯出賽1465場,累積191轟、1109安、590打點、142次盜壘和打擊率2成35的成績,他曾在2007年成為大聯盟史上首位達成30轟和25次盜壘的新秀。

INF Tzu-Wei Lin switches to number 30. Last worn by OF Chris Young in 2017. #RedSox pic.twitter.com/jq8LBZiOGg