中職》獅、兄弟領隊口徑一致 澳洲能否永續經營更重要

蘇泰安與劉志威都認為，澳洲能否永續經營比較重要。（資料照，球團提供、記者羅志朋攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕澳洲棒球聯盟今天向中華職棒遞交加盟企劃書，統一獅、中信兄弟領隊蘇泰安、劉志威都認為，雖然大家都很期待有第5、6隊，現有4隊最關心的應該是澳洲能否永續經營。

蘇泰安指出，澳洲想加入中職，從提升職棒經營面來看，當然是好事，但在讓澳洲加入以前，包括球員來源、主場經營、票房收入、廣告招商這些技術面的問題，應該先了解澳洲要怎麼做。

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蘇泰安表示，聯盟針對增隊已經訂出明確辦法，只是對象偏向本土企業，現在是國外球隊想進來，能否永續經營比較重要，必須了解澳洲對此是否有明確規劃。

「希望他們進來是要永續經營，有經營一軍的方向與目標，如果只來打二軍，對大家期待的第5、6隊幫助不大。」

劉志威指出，尚未收到有關澳洲的詳細資料，中職規章也沒有案例可循，等看過澳洲的企劃案後，球團才會有比較清楚的概念，這個月聯盟應會召開常務理事會討論，目前不便表達個人意見。

劉志威表示，大家都希望有第5、6隊，只是現階段沒有進展，澳洲加入也許是選項，卻不知道適不適合，中信基本上應該不會排斥，但有實質問題必須克服，尤其在永續經營方面，澳洲必須提出說法。