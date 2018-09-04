籃球》南湖盃擴大規模 首次外隊參戰

南湖高中「第11屆南湖盃國際高中籃球邀請賽」將有國、內外共7隊參戰。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕北市南湖高中連6年晉級HBL高中籃球聯賽8強，為尋求更多比賽機會，讓這批球員經驗獲得增長，從4日至7日在南湖新穎籃球館舉辦「第11屆南湖盃國際高中籃球邀請賽」，這次包括地主南湖在內，國、內外共7隊參戰。

今日下午舉辦開幕典禮，有別於過往僅邀請國內HBL勁旅參戰，這次特別找泰國國際高中前來，且他們陣中更有3位外籍球員助拳，可望讓我高中球員在台灣就能接受外隊的刺激。

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南湖上屆HBL排名第8，將在108學年度將從16強預賽開始打起，挑戰連7季晉級8強的目標。地主和上屆HBL亞軍能仁家商、泰山高中、后綜高中、宜蘭高中，5隊將把握6場單循環賽全力備戰。

宜中、后綜將參加10月下旬的HBL資格賽，爭取晉級16強的資格；南湖、泰山及能仁則會在11月的16強預賽亮相，力拚高雄12強複賽門票。

南湖高中教練王顥宇透露，今年首次邀請外隊參賽，也期待明年能擴大舉辦，將南湖盃辦成國內鮮少的國際高中邀請賽，刺激國內高中各隊進步。

第11屆南湖盃國際高中籃球邀請賽將在南湖新穎籃球館舉辦。（記者林岳甫攝）