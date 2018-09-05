MLB》費城人382轟巨砲 豪爾德感性退休

豪爾德捧起2008年MLB世界大賽獎盃。（資料照，路透）

〔記者李冠霖／台北報導〕大聯盟生涯全部都效力於費城費城人隊的豪爾德（Ryan Howard）今天在《The Players' Tribune》發表退休聲明，為他長達13年的大聯盟生涯畫下句點。

豪爾德是費城人在2001年MLB選秀於第五輪選進的新秀，2004年登上大聯盟，生涯一共累積382支全壘打，單季最高打過58轟，並在2006年拿下當年度的國聯MVP，並且率領費城人在2008年的世界大賽以4：1擊敗坦帕灣光芒隊。

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這位38歲老將，在2016年結束後成為自由球員，去年曾與亞特蘭大勇士隊以及克羅拉多洛磯隊簽下小聯盟合約，不過最後都沒能順利重返大聯盟，也因此豪爾德選擇退休。

豪爾德宣布退休。（資料照，法新社）

豪爾德在《The Players' Tribune》發表的退休聲明標題為《謝謝你，費城》，內容提到費城的球迷與他的性格不謀而合。他認為費城的球迷都相當渴求勝利，他加盟費城人的時候費城已經有好十幾年沒有奪冠，但豪爾德說：「太好了，這就是我想要的城鎮。」

豪爾德表示自己是個飢渴的人，他認為唯一能夠與球員這個身分相稱的詞就是「渴望」。他從小到大的每個打球的過程，內心都充滿著常駐的渴望：「我認為我早已準備好在大聯盟轟出我的一擊，甚至在那一發全壘打尚未擊出前。」豪爾德渴望證明人們是錯的，以及最重要的，他渴望勝利。

豪爾德生涯首轟影片

他在文中也提到了他首次登板的心路歷程以及首轟的經過，想當然爾他也提到2008年，費城人上次奪冠的那年。豪爾德表示，2008年所有的記憶對他而言都像是昨天一樣，而他最深刻的就是封王戰第九局兩出局時。當時光芒總教練將辛斯基（Eric Hinske）代打上場，而費城人的內野也圍繞著終結者李吉（Brad Lidge）開啟了一個小型會議，當時有人問李吉，你曾經對過他嗎？而李吉抬起頭，向著我們所有人比了個六（代表兩出局）後低下頭「他用我一生當中從未聽過最冷靜、最面無表情的聲音說『他完全摧毀我了（He waffled me）』。」

豪爾德表示，那時投手丘上所有人都沉默了，並且想辦法保持冷靜，並試著保持沉著，每個人都在想著相同的事情：「呃...等等，什麼？他剛剛說了，那個李吉說了『他完全摧毀我』嗎？他真的這樣說了嗎？在投手丘上，而且是現在？」豪爾德表示當時大家的內心有一部分是在笑的，但也有一部分是緊張的，但我們都知道現在該去解決一件事。

然後你們都知道結果了。

2008年世界大賽最後一個出局

李吉用滑球三振掉辛斯基，剩下的一切都成為歷史的一部分。豪爾德表示，到現在當他回憶這支隊伍為何這麼特別時，他的回憶總是會停止在投手丘上的那一刻，九局上，二出局的時候。「當我們所有人都在一起，並面臨著生涯最重要的一個時刻。我們當時可能會，也可能不會綻放笑容。」

費城人當時奪冠後興奮地慶祝。（資料照，法新社）

豪爾德最後感謝費城球團、感謝所有他的隊友，感謝他的老婆以及兩個女兒，感謝所有他未來將會懷念的瘋狂的比賽，以及費城這個他將會懷念以及愛上的這個瘋狂的城市。他也從心底感謝費城這些全世界最激情的粉絲。

豪爾德宣布退休。（資料照，路透）