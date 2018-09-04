中職》陳子豪開轟又灌4打點 兄弟擒獅重登下半季首位

中信兄弟陳子豪開轟，單場灌進4打點。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕陳子豪單場掃進4分打點，以74分打點重新獨居打點王，也帶動中信兄弟以6：2擊敗統一獅，兄弟中止3連敗，戰績18勝1和16敗超越Lamigo桃猿0.5場，重登下半季首位。

陳子豪1局上擊出高飛犧牲打，為兄弟1：0先馳得點，3局上轟出2分彈，助兄弟4：0擴大領先，5局上滿壘時選到保送，擠回兄弟第5分，本季打點74分創生涯單季新高，也甩掉蔣智賢、王柏融重新獨居打點王。

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中信兄弟陳子豪敲出2分彈。（記者黃志源攝）

陳琥差1人次就投完5局取得勝投資格，兄弟總教練史耐德仍因用球數已達賽前設定的80球（81球），決定啟動牛棚換官大元接手。

張志豪4打數0安打，自8月19日起連續8場、22打數無安打，兩項數據都是生涯最長，打擊率從2成97降至2成76，期間吞下10Ｋ。

獅隊施子謙相隔1個月再次投滿6局，失6分卻是生涯單場新高，下半季出賽6場已有4場至少單場失4分，防禦率從上半季結束的3.15漲到4.02，近2場出賽投9.2局失10分，吞下生涯首次2連敗。

中信兄弟總教練史耐德在5局下上場將先發投手陳琥換下場。（記者黃志源攝）

統一獅先發投手施子謙。（記者黃志源攝）