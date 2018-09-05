MLB Live》大谷翔平開轟！ 生涯首度棒打左投

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 天使 1 0 0 0 0 1 2 4 0 遊騎兵 0 0 0 2 2 4 7 1

〔體育中心／綜合報導〕上一場以投手之姿出賽的天使「二刀流」大谷翔平，今天在台灣時間8點5分對上遊騎兵的比賽，以先發第二棒打者登場。投手大谷則預計在10日對白襪之戰再登板。

第六局

前2打席都被左投先發三振的大谷，第三打席轟出中右外野陽春砲，本季第16轟，天使追成2：4落後。

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第四局

遊騎兵靠著安祖斯（Elvis Andrus）、貝爾崔（Adrian Beltre）兩發陽春砲超前比數，成為2：1。

第三局

同樣是第一棒打者上壘，大谷翔平面對左投先發，第二打席再度被三振。

大谷遭三振。（法新社）

第一局

大谷在無人出局二壘有人上場打擊，纏鬥7球遭到變化球三振，不過天使靠著二壘跑者盜三壘、西蒙斯的滾地球回本壘攻下分數。

先發名單

天使

1.David Fletcher, 2B

2.大谷翔平, DH

3.Mike Trout, CF

4.Andrelton Simmons, SS

5.Jefry Marte, 1B

6.Taylor Ward, 3B

7.Jabari Blash, LF

8.Jose Briceno, C

9.Michael Hermosillo, RF

先發投手 Andrew Heaney （8W-8L, ERA 4.09）

遊騎兵

1. 秋信守, DH

2. Rougned Odor, 2B

3. Elvis Andrus, SS

4. Nomar Mazara, RF

5. Adrian Beltre, 3B

6. Jurickson Profar, 1B

7. Joey Gallo, LF

8. Isiah Kiner-Falefa, C

9. Delino DeShields, CF

先發投手 Mike Minor （10W-7L, ERA 4.33）