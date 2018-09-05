MLB》美、國聯重砲新秀領銜 八月個人獎項出爐

洋基隊安杜哈爾。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟日前公布了八月份的球員個人獎項，其中紅襪、洋基、勇士、小熊等強隊都有人獲獎，而美、國聯最佳新秀都打出超越一票老鳥的成績，讓人倍感驚喜。
美聯最佳球員是紅襪陣中主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez），他在八月份擊出了全美聯最佳的攻擊指數（OPS）1.139，還有7支全壘打及25分打點；而國聯最佳球員是透納（Justin Turner），這名道奇三壘手這個月有著全聯盟最高的OPS，高達1.213，還一度連14場比賽都有安打演出，同樣也擊出7發全壘打。
請繼續往下閱讀...
道奇隊透納。（資料照，法新社）
美聯最佳投手是史奈爾（Blake Snell），他這個月自責分率是令人咋舌的0.69，為全美聯最低。他在26局的投球中就送出多達34次三振。國聯最佳投手是上個月被交易到小熊的海默斯（Cole Hamels），剛來到小熊隊的投6場比賽主投39局，僅僅失掉3分，小熊也在這6場比賽中全勝。
小熊隊海默斯。（資料照，法新社）
美聯最佳新秀是洋基新星安杜哈爾（Miguel Andújar），他在八月揮出了10支全壘打，與運動家隊主將戴維斯（Khris Davis）一起稱霸全美聯。單月打擊三圍是.320/.344/.623。國聯最佳新秀是屢創紀錄的超級大物阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），單月OPS也高達1.103，排在全聯盟第五，這個月擊出11支全壘打也與釀酒人耶律齊（Christian Yelich）並列聯盟第一。
勇士隊阿庫尼亞。（資料照，法新社）
美聯最佳後援：是水手隊終結者，也是大聯盟救援王狄亞茲（Edwin Díaz） ，單月11局丟出21次三振，收下10次救援成功，還曾在太空人主場連續4場救援成功。國聯最佳後援是內里斯（Hector Neris），出賽9局1分未失還丟出20次三振。
水手隊狄亞茲。（資料照，美聯社）