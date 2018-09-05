MLB》美、國聯重砲新秀領銜 八月個人獎項出爐

洋基隊安杜哈爾。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟日前公布了八月份的球員個人獎項，其中紅襪、洋基、勇士、小熊等強隊都有人獲獎，而美、國聯最佳新秀都打出超越一票老鳥的成績，讓人倍感驚喜。

美聯最佳球員是紅襪陣中主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez），他在八月份擊出了全美聯最佳的攻擊指數（OPS）1.139，還有7支全壘打及25分打點；而國聯最佳球員是透納（Justin Turner），這名道奇三壘手這個月有著全聯盟最高的OPS，高達1.213，還一度連14場比賽都有安打演出，同樣也擊出7發全壘打。

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道奇隊透納。（資料照，法新社）