NBA》別找雷納德、KD！詹皇想奪冠 美媒推薦這人

詹姆斯（右）與騎士教練泰倫魯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）加盟讓湖人戰力大幅提升，但想要衝擊冠軍仍需找其他球星助拳，知名籃球記者史密斯（Stephen A. Smith）認為，湖人找來湯普森（Klay Thompson）才是正解。

湖人找來詹姆斯後，仍積極尋覓其他大咖，近日和鄧恩（Luol Deng）完成買斷，就是為了清出薪資空間為明年的自由市場做準備，雷納德（Kawhi Leonard）和杜蘭特（Kevin Durant））或許都列入目標名單之中，但ESPN知名記者史密斯認為，湯普森會比這2人更適合湖人。

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史密斯在節目上提到，雷納德和杜蘭特的確都是攻守出色的球員，但這支湖人是以詹姆斯為核心的球隊，現在雷納德會想要擁有「更多掌控權」，至於杜蘭特的部分，史密斯不覺得兩位競爭對手都能夠合作，杜蘭特甚至可能會想阻止詹姆斯再有冠軍戒進帳。

史密斯此言一出讓眾人都覺得不可思議，最後他開玩笑的補上一句，「我們當然該推薦湯普森，因為湯普森的老爸（Mychal Thompson）現在是我們同事，我們應該給他一點尊重阿！」

湯普森生涯7個球季都效力勇士，平均每場出賽32.9分鐘，三分球命中率高達4成22，可以拿到19.2分，史密斯表示，「如果他去和詹姆斯打球，我相信湖人可以擊敗勇士。」