MLB》潛力爆表！國民「五拍子」頭號新秀重返大聯盟

國民新秀羅布雷斯。（資料照，美聯社。）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊在9月擴編名單時期叫上了他們農場排名第一的新秀羅布雷斯（Victor Robles），他也在今天的對紅雀的比賽中代打上陣。

不過大聯盟賽場對羅布雷斯並不陌生，他也是在去年九月時上到大聯盟觀光，不過僅僅出賽13場。今年從3A起步的羅布雷斯在守備時左手肘嚴重受傷，讓他缺席了將近3個月。

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羅布雷斯是官網百大新秀行列高居第五名的潛力新星。他最突出的就是超群的運動能力，讓他能成為一個優秀的跑壘者和防守球員，他守備範圍廣大、臂力出色且直覺優秀，甚至有金手套的潛力。跑壘、臂力、守備能力都被評70分的高分（滿分80）。

.@Nationals top prospect @Victor__Robles can flash a little leather. #SpringTraining pic.twitter.com/xrGcY9QK0g — MLB （@MLB） 2018年3月3日

（羅布雷斯在春訓上演驚人守備）

羅布雷斯的擊球策略和選球算是相當成熟，能夠將球打向球場各個角落。評論者認為羅布雷斯目前的長打能力頂多優於平均，但若力量能像他這幾年一樣持續成長，那他有機會成為類似海盜前MVP麥卡琴（Andrew McCutchen）等級的球員，不過現在大家普遍認為他的模板與釀酒人明星外野手肯恩（Lorenzo Cain）較為接近。

Víctor Robles @Victor__Robles （@SyracuseChiefs AAA #OnePursuit） conectó su segundo jonrón de la temporada y remolcó tres （14）. Su promedio en .256. #AguiluchosMiLB #MiLB pic.twitter.com/Uv2eNC0MRK — Águilas Cibaeñas （@aguilascibaenas） 2018年8月29日

（羅布雷斯在小聯盟比賽擊出全壘打。）

羅布雷斯今年在小聯盟共出賽52場，打擊三圍是.276/.371/.370。他與今年已經在大聯盟發光發熱的索托（Juan Soto）兩人同為多明尼加人，兩人也在休賽季時會一起進行訓練，未來數年間應該會經常看到他們兩人一起馳騁在國民隊的外野草皮上。