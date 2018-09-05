美網》曾俊欣躍上美網官網 被拿來和費爸相提並論

美網專文介紹曾俊欣。（取自美網官網）

〔體育中心／綜合報導〕我國青少年世界球王曾俊欣，今年已接連拿下法網、溫網青少年男單冠軍，本週將挑戰美網金盃，盼達成在年度連三大滿貫掄元的成就，由於曾俊欣與瑞士網球傳奇費德爾（Roger Federer）同為8月8號生，美網官網今天刊出專文介紹，文中也提到費爸。

美網開頭就指出，「如果想要在網球這項運動取得成功，和費德爾同一天生日似乎就是個好兆頭，2人都在青少年時期取得成功，而這名來自台灣的17歲少年，正透過拿到美網冠軍，來達成就連費爸當年沒能辦到的成就。」

請繼續往下閱讀...

費爸也曾當過青少年世界球王，1998年也曾拿下溫網青少年男單冠軍，而曾俊欣有望成為2012年佩里沃（Felip Peliwo）後，首位一年內4大滿貫賽全部打到決賽的青少年選手，也有機會成為2004年法國的蒙菲爾斯（Gael Monfils）後，首位一年內贏得3座大滿貫青少年組單打冠軍的球員。

內文還介紹曾俊欣背景，他的父親曾育德在夜市擺攤之餘也當教練，帶領他接觸網球。曾俊欣15歲就在青少年大滿貫賽亮相，曾育德今年將兒子送進法國知名教練莫托格魯（ Patrick Mouratoglou ）的網球學院，曾俊欣本季目前戰績23勝4敗。

曾俊欣認為自己的打法與偶像錦織圭相像，並表示錦織圭和教練張德培合作打出的成績，能幫助亞洲球員提昇信心。曾俊欣已將目標轉向職業生涯，預計今年賽季結束後不再參加青少年組賽事。

文末寫道，曾俊欣已打進ATP單打前500名，今年剩餘賽季和未來排名只會更高，現在則專心為青少年網球生涯劃下完美句點。