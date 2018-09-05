NBA》入選名人堂 艾倫不期待收到前隊友祝賀

艾倫與賈奈特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA三分球王艾倫（Ray Allen）將在近日參加名人堂頒獎典禮，不過他表示，他不會以任何一隊的名義進入名人堂，包括他拿下冠軍時待過的塞爾提克隊。

艾倫在受訪時談到，那年塞爾提克隊不但給他更少的薪水，甚至要求他擔任板凳球員，而他也不在戰術核心中。「所以為什麼我要簽下這份合約？」艾倫提到，離開塞爾提克前往加盟熱火時，賈奈特（Kevin Garnett）不但拒絕與艾倫再有任何來往，甚至當眾表示他已經刪掉艾倫的電話號碼。

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當時艾倫與他的前戰友們皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特和朗多（Rajon Rondo）等人撕破臉。艾倫也表示他並不期待會收到任何來自賈奈特和朗多的祝賀。不過艾倫倒是已跟皮爾斯在一年前就開始重新聯絡，雙方關係已有進展。

艾倫則另外提到，他覺得生涯中最棒的兩個隊友，分別是「詹皇」詹姆斯LeBron James與在公鹿時期的隊友「外星人」卡塞爾（Sam Cassell）。

艾倫以兩次總冠軍、平均每場得18.9分，4.1個籃板和3.4次助攻，還有史上第一的2937顆三分球，他的名人堂引薦人「大嘴」米勒（Riggie Miller）同樣也是名傳奇射手。

