美網》費爸「繞柱球」被神化？前球王：其實很簡單（影音）

費德爾美網32強擊出精采好球，成為球迷津津樂道的話題。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士名將費德爾（Roger Federer）在美網男單32強上演一記神乎其技的「繞柱球」 ，讓對手都看傻眼，全場觀眾更是驚呼聲連連，不過，前世界第一考瑞爾（Jim Courier）卻認為，這球並沒有什麼特別。





費德爾在32強賽對上基里奧斯（Nick Kyrgios），當時比賽進行至第3盤第7局，眼看基里奧斯的回擊球就要得分，沒想到費德爾追到球後打出一顆繞過網柱外的致勝球，不只讓眾人看得目瞪口呆，費德爾對於自己能夠打出這樣的球也感到相當驚喜。

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「你很少有機會可以打出這樣的球。」費德爾受訪時說，「在練習的時候也沒辦法有這種訓練。的確，整個職業生涯裡我曾打過幾次這種球，擊出這種球時總會讓你覺得很有趣。」

不過，考瑞爾並不認為這球有大家口中說的「神奇」，他在「Tennis Channel」節目上表示，「我可能要說一些跟其他人不一樣的看法，其實那球並不難打，的確要追到這球很難，但要打出這樣的球很容易，這球真的很一般，我是說實話，不然你可以問問在休息室的其他人。」

費德爾的精彩好球讓球迷津津樂道，但他昨天以6：3、5：7、6（7）：7、6（3）：7不敵澳洲非種子球員米爾曼（John Millman），無緣挺進美網男單8強。