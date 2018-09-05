MLB》單場5轟痛扁國民 紅雀終止三連敗（影音）

歐蘇納單場雙響砲。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀跟國民今天上演一場打擊戰，紅雀敲出5支全壘打，國民則靠著優秀的得分效率，9支安打有效串聯拿下8分，終場紅雀以11：8擊敗國民。

紅雀第二局就靠著歐蘇納（Marcell Ozuna）陽春砲先馳得點，加上卡本特（Matt Carpenter）適時清壘安打，紅雀一共在這局得到4分，第六局再次由歐蘇納開砲展開攻勢打破平手僵局，完成單場雙響砲，這局紅雀隊一共敲出3轟再將比分擴大。

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雙方進入第九局前僅2分差距，不過紅雀在九局上靠著當家補手莫里納（Yadier Molina）的滿貫砲，為球隊打進4分保險分。

國民隊此戰在第五局下半靠著紅雀投手控球不穩，加上哈波（Bryce Harper）適時長打追平比數；第九局的安打串聯，包括齊默曼（Ryan Zimmerman）和倫登（Anthony Rendon）的長打挹注追回三分。不過上場代表追平分的威特斯（Matt Wieters）僅擊出滾地球出局遭刺殺，無力逆轉戰局，由代替原終結者諾里斯（Bud Norris）不適上場的希克斯（Jordan Hicks）拿下救援成功。

近況稍稍低迷的紅雀隊，本季共77勝62敗，目前領先外卡第三名的道奇隊有1.5場的勝差。