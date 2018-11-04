桃猿封王遊行 湖人對戰拓荒者 今日賽事預告

湖人球星詹姆斯。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事與轉播！

Lamigo桃猿隊昨總冠軍第5戰回到最熟悉的桃園主場，靠著暴力猿打線單場3轟炸裂，加上牛棚吳承哲中繼好投，終場10：3擊敗獅隊，以系列賽4勝2負奪下29年中職台灣大賽冠軍，連2年締造「金冠軍」，今天中午12點將舉辦「封王遊行」活動，遊行隊伍從桃園國際棒球場出發，遶行元化路經SOGO、統領百貨，最後抵達桃園市政府廣場，球迷們記得打開電視一起共襄盛舉！

早上9點00有爵士對上金塊的比賽，約基奇（Nikola Jokic）率領的金塊將對上擁有超級二年級生米契爾（Donovan Mitchell）的爵士，今年金塊戰績7勝1敗，排在西部第二名，近期處在3連勝的絕佳狀態。

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10點30分還有湖人客場挑戰拓荒者的比賽，「紫金大軍」湖人季前迎來四屆年度MVP「詹皇」詹姆斯（LeBron James），但今年開季表現仍不佳，戰績僅3勝5敗，前戰靠著詹皇的罰球絕殺才以1分險勝獨行俠，今天面對由里拉德（Damian Lillard）帶領的拓荒者，詹姆斯有辦法帶領球隊打出氣勢嗎？精彩比賽，球迷們記得準時收看轉播囉！

NBA例行賽

09:00爵士@金塊

10:00 湖人@拓荒者 愛爾達體育1台、緯來體育（11:30 D-Live）

桃猿封王遊行

12:00 ELEVEN SPORTS

企業排球聯賽

13:00 FOX體育2台

黑豹旗

14:00 緯來體育

HBL資格賽

15:00 FOX體育3台

瑞典桌球公開賽

17:00 ELEVEN SPORTS2