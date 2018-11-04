體操世錦賽》差0.267分拿牌！唐嘉鴻單槓奪第5

我國體操好手唐嘉鴻，今日在2018年世界錦標賽單槓決賽以14.266分獲第5名，圖為他在雅加達亞運出賽時的畫面。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雅加達亞運體操最大贏家唐嘉鴻，今日凌晨在2018年世界錦標賽單槓決賽登場，最終以14.266分獲第5名。接下來他將嘗試把動作難度提高，希望能在2020年東京奧運再次綻放光芒。

22歲的唐嘉鴻在雅加達亞運摘下地板銀牌、單槓金牌，成為我在亞運最大贏家，當時亞運成績為14.725分，難度為6.000分。事實上，他去年世錦賽在單槓資格賽僅拿到12.200分排名72名，經過亞運大場面洗禮，他首次擠進體操最高殿堂的決賽並打頭陣出賽。

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唐嘉鴻決賽難度提高至6.100分比亞運6.000高，但因動作有跑掉，導致完成分比亞運時低，最終以14.266分獲得第5，距離獎牌僅差0.267分。他將把握時間，開始把動作難度提高，相信未來動作練到純熟，有機會衝擊世錦賽及奧運獎牌。

荷蘭32歲老將松德蘭德（Epke Zonderland）是2012年倫敦奧運單槓金牌，在世錦賽單槓奪2金、3銀，這次難度6.800分領先群雄，最終以15.100分，贏得生涯第3面單槓金牌，日本「全能王」內村航平難度6.400分，以14.800分拿下銀牌，銅牌是美國選手米庫拉克（Sam Mikulak）14.533分。

至於中國在單槓並未拿到好成績，亞運吊環金牌鄧書弟14.066居第6，第7是世錦賽新科鞍馬金牌肖若騰13.900分。（更新時間：0957）