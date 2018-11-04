NBA》球隊開季慢熱、總教練挨罵 詹姆斯：不干我的事

詹姆斯對近日球隊管理層風波沒興趣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人開季至今僅獲3勝5敗，美媒報導總裁魔術強森（Magic Johnson）相當不滿，直接對總教練華頓（Luke Walton）開罵，但球隊領袖詹姆斯（LeBron James）對此不感興趣，只會專注比賽，想辦法贏球。

美媒報導指出，上役對獨行俠賽後，魔術強森把總教練華頓找去談話，當著球隊老闆的面，把華頓罵了一頓，對於華頓開季至今的決策感到不滿，認為華頓沒有建立球隊體系、打不出進攻水準。

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今天對拓荒者賽前，美媒針對此事詢問球隊領袖詹姆斯，但詹姆斯僅說，他和球隊都把焦點放在贏球，對於近日風波不感興趣，「這完全不會干擾到我，因為我沒在聽、也不會去聽，我從來不會因為這種事情分心，所以對我們隊上來說，沒什麼大不了。」

詹姆斯認為球員的職責就是專注球賽，想辦法贏球。（資料照，法新社）

詹姆斯強調，球員們現在必須把專注力完全放在球賽，找出能讓彼此聯繫更加緊密的方法，打出更好的球賽、甚至拿下勝利，因為這才是球員的職責所在，他們唯一想做的，就是竭盡所能成為最棒的球隊、能夠贏得比賽。

對於開季至今3勝5敗的近況，詹姆斯則說，球隊還在剛起步的階段，但已經比兩週前更像一個團隊，認為球隊會漸入佳境，一次比一次更好，「我想每場比賽、每次影片檢討、在一起的每一天，都會讓我們更加熟悉彼此，我們得相互學習、培養默契、砥礪彼此。」

詹姆斯認為認為球隊已漸入佳境，比起開季更有聯結性。（資料照，法新社）