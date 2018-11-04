NBA》恩比德狂轟39分17籃板 狠壓卓蒙德怒拔活塞（影音）

Joel Embiid puts up 39 PTS （21 in Q2） to lead the @sixers over DET at home! #HereTheyCome pic.twitter.com/rv2zwMSDSb — NBA （@NBA） 2018年11月3日

〔體育中心／綜合報導〕延續上役狂轟41分的火燙手感，七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）今天繼續在主場大發威，猛砍39分17籃板外帶2阻攻，作客的活塞中鋒卓蒙德（Andre Drummond）上半場一分未得，以8分9籃板作收，終場七六人以109：99擊敗活塞，本季主場6戰全勝。

恩比德開賽就用灌籃宣示主權，半場打完恩比德已經轟下32分，另有8籃板2阻攻，反觀卓蒙德早早陷入犯規麻煩，前2節打完一分未得、僅1籃板，恩比德最終斬獲39分17籃板，成為史上第4位開季前10戰累積7場「至少30分、10籃板」的球員。

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卓蒙德開賽2分多鐘就吞2犯，當時恩比德還比出手勢，示意這是對手第2次犯規，嗆聲意味相當濃厚，卓蒙德隨後被換下場，接替的帕丘利亞（Zaza Pachulia）也沒討到便宜，扛恩比德僅10分鐘就累積4次犯規。

恩比德上半場就轟下32分8籃板。 （USA TODAY Sports）

卓蒙德今天僅上場21分鐘、拿8分9籃板，單場5犯有4次集中在上半場，賽後受訪直言裁判執法嚴重影響他的表現，「這就像是要你把手放在背後打球，你不能真的碰到任何人，他們現在就是這樣吹比賽，我得做出調整，這樣真的很難打。」

此役之前，卓蒙德和恩比德多次互噴垃圾話，恩比德曾嗆卓蒙德的投籃不太行，卓蒙德則說恩比德是身材走樣的胖子、只會整天吹噓。上週在活塞主場交手時，恩比德上籃疑似假摔，讓卓蒙德領到單場第2次技術犯規被趕出場，聯盟隨後對恩比德祭出假摔警告，卓蒙德狠酸恩比德是最佳演員。

此役面子、裡子雙贏的恩比德賽後表示，覺得自己今天痛宰了卓蒙德和帕丘利亞，談到今天與卓蒙德的對抗，恩比德則說：「他（卓蒙德）是個有趣的對手，我覺得我主宰了每一場比賽，特別是對上他的時候。」

上半場表現火燙的七六人，在開賽24分鐘內團隊命中率高達5成3，半場打完已取得22大幅領先，但易籃後命中率僅剩2成7，決勝節一度被活塞追到剩5分差，七六人隨後回神，又把領先拉開到雙位數，恩比德坦言，自己下半場的確打得不太好。

活塞今天僅2人得分上雙，葛瑞芬（Blake Griffin）一人獨拿38分13籃板還有6助攻，淪為「恩比德vs.卓蒙德」大戰的配角。活塞此役團隊命中率4成，全場30次外線出手僅命中5球，命中率1成67。今天兩隊合吞63犯，七六人光靠罰球就進帳44分，罰球命中率8成63。

恩比德面子裡子雙贏，在主場完全碾壓卓蒙德。（USA TODAY Sports）