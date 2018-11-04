NBA》得了便宜還賣乖 恩比德：我要繼續在卓蒙德腦中蓋房子

恩比德。 （資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕今天76人在主場迎戰活塞隊，76人以109：99在主場拿下勝利，在比賽結束後76人中鋒「大帝」恩比德（Joel Embiid）在推特上發了一篇文說：「我在卓蒙德（Andre Drummond）的腦裡有很多房地產（指他不斷擊敗卓蒙德並教他很多東西），我之後還會繼續在他的腦中蓋更多房子。」

其實這兩個大個子的口水戰，早在10月23日，活塞以133：132在延長賽擊敗76人時，就已經引戰了，當時賽後恩比德跟記者說：「我認為我在他的腦中蓋了很多房地產（意指他不斷擊潰卓蒙德），我們輸了，所以我不應該說任何垃圾話，但他（卓蒙德）知道他守不住我。」，卓蒙德也回應：「他只會一直說話，什麼都不做」。

請繼續往下閱讀...

卓蒙德。 （資料照，法新社）

今天恩比德全場攻下39分17籃板1助攻，完完全全比下了卓蒙德的8分9籃板1助攻，活塞表現最好的反倒是葛瑞芬（Blake Griffin），38分13籃板6助攻。

雖然口水戰砲火猛烈，但恩比德還是檢討自己，他表示不太滿意自己的下半場的表現「整場比賽39分，而我在上半場就拿了32分，下半場我很糟糕。」恩比德說。