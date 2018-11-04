NBA Live》林書豪6分4助攻1抄截 老鷹贏球中止4連敗

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 熱火 31 37 25 25 118 老鷹 41 33 28 21 123

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 1-3 0-0 4-4 4 0 1 0 0 6

第四節

第四節一開始，J.理查森投進三分、溫斯洛（Justise Winslow）上籃得分，熱火連追5分，將比分縮至4分差，老鷹喊出暫停。

熱火接著又靠T.強森2罰全進超前比數，林書豪上籃得分，幫助球隊要回領先，老將卡特補扣得分，將比分稍拉開至114：111領先，熱火喊出暫停。林書豪在末節剩下4分38秒下場。

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熱火靠J.理查森跳投得分，追平比數，T.楊恩靠2罰全進再將比數超前。兩邊互有攻勢，卡特、貝茲莫連拿分數，拉開至4分差距，穩定戰局。老鷹贏球中止4連敗。

林書豪上場16分鐘，拿到6分、4助攻、1抄截。新秀T.楊恩繳出24分、15助攻的優異成績，老將卡特拿到12分；熱火以J.理查森32分最佳，老將「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）得19分。

老鷹卡特。（法新社）

第三節

林書豪在剩下5分40秒時上場，但僅上場約3分多鐘，就被換下場。這節老鷹靠新秀T.楊恩的妙傳，幫助球隊三節打完以102：93領先。T.楊恩已有20分、13助攻的表現。

第二節

林書豪第二節一開始也沒有上場，老鷹這節進攻火力旺，再投進5顆三分，普林斯一人就投進3顆，目前老鷹以60：47領先。

林書豪在第二節剩下3分28秒時上場，他一上來就妙傳給戴德蒙（Dewayne Dedmon）灌籃得分，不過熱火T.強森（Tyler Johnson）連飆2顆三分，追至63：65，老鷹這時喊出暫停。

林書豪在倒數在2分14秒時，傳給赫特（Kevin Huerter）投進三分，接著他切入造成犯規，2罰全中。林書豪又傳給戴德蒙投進遠距離兩分球，他仍繼續用切入造成犯規，2罰全中。第二節讀秒階段，林書豪切入上籃，可惜沒進。

半場打完，老鷹以74：68領先。林書豪目前得4分、3助攻、1抄截。

老鷹新秀T.楊恩（右）。（美聯社）

第一節

兩隊開賽互有攻勢，老鷹一開始投進5顆三分球，普林斯（Taurean Prince）攻下7分，目前暫時以21：18領先。

林書豪在首節剩下5分28秒上場，他在剩下2分09秒時，抄掉熱火艾德巴約（Bam Adebayo）的球。林書豪首節上場5分鐘，得分尚未開張。

老鷹開賽多點開花，普林斯、卡特（Vince Carter）各拿7分，第一節團隊就投進7顆三分、團隊投籃命中率高達62.5％。首節打完，老應暫時以41：31領先。

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熱火先發：熱火先發：J.強森（James Johnson）、懷特塞德（Hassan Whiteside）、溫斯洛（Justise Winslow）、麥格魯德 Rodney McGruder）、歐利尼克（Kelly Olynyk）

老鷹先發：貝茲莫（Kent Bazemore）、T.楊恩（Trae Young）、蘭恩（Alex Len）、普林斯（Taurean Prince）、史佩爾曼（Omari Spellman）

賽前

老鷹目前戰績2勝6敗，近期4連敗，今天在主場迎戰熱火，前場攻下本季新高23分的台裔球星林書豪，今天是否維持好表現；而熱火本季戰績3勝4敗，暫排在東部第八，