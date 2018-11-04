日本大賽》軟銀鐵捕連6次盜壘阻殺太狂 0打點照奪MVP

軟銀當家捕手甲斐拓也在這系列賽6場比賽阻殺6次，完全封死中央聯盟最會盜壘的廣島。（圖片取自日職官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒總冠軍賽，軟銀昨晚以2：0完封廣島達成二連霸、5年內奪4冠。軟銀當家捕手甲斐拓也在這系列賽6場比賽阻殺6次，完全封死中央聯盟最會盜壘的廣島。《日刊體育》報導，甲斐拓也沒有任何打點，仍成為史上首位育成選手勇奪日本大賽MVP。

被日本媒體稱為「甲斐大砲」的甲斐拓也，本季例行賽盜壘阻殺率高達0.447，為全日職12球團中最高，甲斐拓也曾創下本壘傳向二壘只花1.67秒的驚人速度。

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甲斐拓也在日本大賽持續展現他的強肩，6戰共6次盜壘阻殺成功，阻殺率百分百。他連6次盜壘阻殺寫下第一人的紀錄，共6次盜壘阻殺追平1952年前巨人捕手廣田順、1958年藤尾茂的紀錄。

甲斐拓也這6戰打擊率僅0.143、僅敲2安打，沒有任何打點，成為日本大賽首位0打點仍奪MVP的選手，更是育成選手史上第一位榮獲此殊榮。

廣島團隊今年在例行賽共有95次盜壘成功，全央聯最多，但到了日本大賽，卻被軟銀甲斐拓也封鎖，無法發揮拿手的速度戰。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

甲斐拓也。（資料照，記者林正堃攝）