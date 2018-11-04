NBA》D.喬丹硬搶新秀東契奇籃板 老闆庫班看到超不爽（影音）

DeAndre Jordan just blatantly stole a rebound from Luka Doncic. It's not the 1st time but you could see Doncic really hated that one. He was like WTF?!? pic.twitter.com/GxrPJTIJHd — Sportinfo.si （@Sportinfosi） 2018年11月3日

〔體育中心／綜合報導〕D.喬丹（DeAndre Jordan）昨天在比賽中，竟將自家新人「歐洲神童」東契奇（Luka Doncic）推開已爭搶防守籃板，這個舉動讓球隊老闆庫班（Mark Cuban）感到相當不滿。

昨日獨行俠以106：118輸給尼克隊苦吞6連敗，D.喬丹在第三節比賽時間剩下四分鐘時，為爭搶一記防守籃板，不惜將已經站好位置的東契奇給撞開，好搶下這記籃板球，而庫班在第一排也看到這個舉動，並明顯不悅地狠拍了一下手。

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This is fine I’m sure pic.twitter.com/K2KP3BKhjK — Big Doncic Energy （@KirkSeriousFace） 2018年11月3日

不過根據《SportsDay》報導指出，只要有隊友搶了D.喬丹認為他該搶的籃板，D.喬丹就會瞪那個隊友，不過直到目前為止，這件事都沒有造成任何摩擦。巴瑞亞（J.J. Barea）對此表示，D.喬丹認為那就是他的工作，他認為他應該要抓到所有的籃板，不過巴瑞亞也認為，球隊有時候不能只依賴他，但D.喬丹就是會認為，他應該抓下所有的籃板。

D.喬丹則說，他認為幫助獨行俠搶下籃板是他的首要任務，他表示自己在防守和籃板方面下了很多苦心，他認為這一切都是從他開始的，他認為自己應該要抓下全部的籃板。

D.喬丹此次的舉動並不是學長欺負學弟，純粹只是他對籃板的異常熱愛。D.喬丹在《洛杉磯時報》的報導當中曾談到他對這位小學弟的看法，D.喬丹表示，東契奇完全就不是一位新秀，他在場上的表現非常成熟，不過D.喬丹也說他其實還是個孩子，因為他整天都在玩遊戲，不過在遊戲裡，他也是個殺手。

獨行俠新秀東契奇。（資料照，法新社）