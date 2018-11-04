NBA》「賣我」爭議不間斷 巴特勒：還是很喜歡隊友

J.巴特勒。 （美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離J.巴特勒（Jimmy Butler）第一次要求交易，已經過了六個星期，不過灰狼目前還是沒有動作，仍在持續觀望中。而J.巴特勒日前也開始採取消極的「自行輪休」來表達不滿，讓外界質疑J.巴特勒是否會是灰狼休息室中的一顆毒瘤，對此巴特勒表示，「他們（球迷）可以表達任何他們想說的話，但我根本不在意他們的想法」，並說自己和隊友沒有任何問題，而且相處得很不錯。

灰狼昨天在客場以99：116敗給勇士後，球隊更衣室呈現低氣壓，隨後J.巴特勒拍了隊友A.威金斯（Andrew Wiggins）的肩膀，對他說「打得好，小子！」並和其他隊友一起打鬧，才打破了沉默。後來這位四屆明星賽球員也反問記者，「所以這休息室看起來有問題嗎?」

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在J.巴特勒主動要求交易的這段期間，人們或多或少會質疑他待在球隊，可能會影響到休息室氣氛，甚至對灰狼的年輕核心球員A.威金斯、湯斯（Karl-Anthony Towns）產生負面影響，J.巴特勒則說，這些隊友都是他的男孩、他的夥伴，「當球賽開始，我們一起打拼。」

最後，巴特勒也強調，即使自己想要被交易，還是很喜歡跟其他隊友打成一片，兩者不衝突。

J.巴特勒昨天對湖人拿下全隊次高21分。（USA TODAY）