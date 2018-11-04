NBA》黃蜂大勝32分 賞給騎士本季第八敗

蘭柏今天拿下個人本季新高的19分，帶領黃蜂取得勝利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前4勝5敗的黃蜂，今天在主場迎戰戰績慘兮兮的騎士，今天黃蜂在蘭柏（Jeremy Lamb），拿下個人本季新高的19分，帶領黃蜂以126：94，大勝騎士32分，並賞給騎士本季第8敗。

黃蜂一開賽就押著騎士打，騎士的進攻一直到第二節才略有起色，打完半場52：59，黃蜂帶著7分領先進入下半場，在洛夫（Kevin Love）受傷下，不管在進攻端還是防手端，都受到一定的打擊，由其在防守端，下半場騎士對黃蜂的進攻完全招架不住，黃蜂在沃克（Kemba Walker）和蘭柏的狂轟猛炸下，在下半場很快的就拉開雙方差距，毫無懸念的，黃蜂以126：94拿下勝利。

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沃客拿下18分5籃板4助攻。（美聯社）

黃蜂隊今天7人得分上雙，蘭柏拿下19分8籃板2助攻；「天行者」沃克也拿下18分5籃板4助攻；替補的孟克（Malik Monk）16分5助攻，反觀騎士隊，最近「賣我」風波鬧得轟轟烈烈的「神經刀」J.R.史密斯（J.R. Smith）拿下全隊最高的14分1籃板4助攻；克拉克森則是拿下（Jordan Clarkson）13分。

黃蜂下一場將繼續在自家主場迎戰亞特蘭大老鷹，而今天敗給黃蜂的騎士吞下本季第8敗，依舊是聯盟的爐主，騎士下一場將到奧蘭多作客魔術，力求終止連敗。