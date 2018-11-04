英雄聯盟世界賽》IG直落三擊敗FNC 拿下LPL史上首座冠軍

中國戰隊IG拿下世界冠軍。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕《英雄聯盟》世界賽昨天進行冠軍戰，由中國戰隊IG對上歐洲戰隊FNC，IG輕鬆地以直落三擊敗FNC，拿下中國LPL賽區歷史上第一座英雄聯盟世界賽冠軍獎盃。

首戰雙方在第10分鐘才發生首殺，由IG的Ning在中野二打二的比賽中拿下FNC中路Caps的人頭，隨後Ning又在第13分鐘拿下Caps的人頭，IG此時進行中路集結，IG直接推掉FNC中路兩鎝，FNC只靠著下路的AD拿下IG下路一塔。第14分鐘FNC開啟諭示者，雙方打起團戰，由IG拿下團戰勝利，第22分鐘IG開啟巴龍，隨後打出3換1的團戰，並在第24分鐘拿下巴龍，隨後靠著巴龍Buff推塔並拿下團戰勝利，終場IG就在第27分鐘拿下首勝。

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第二場比賽，IG的JG選手Ning拿下酒桶古拉格斯，在第4分鐘就幫助上路TheShy選手拿下首殺，第5分鐘再次幫助上路拿下擊殺，第8分鐘FNC的JG選手Broxah幫助自己的上路拿下擊殺，但第11分鐘Ning再次來到上路殺掉FNC的上路選手Bwipo，第13分鐘FNC開啟小龍，想不到不僅被Ning搶走，還再掉一顆人頭，第15分鐘Ning又再度住上拿下人頭，第16分鐘Caps擊殺掉IG中路Rookie，但Ning這時再度出現，配合隊友拿下雙殺，第26分鐘FNC吃掉巴龍試圖拿回一點優勢，卻在之後被IG收掉所有人頭，第32分鐘JackeyLove拿下Caps，TheShy雙殺，第33分鐘IG拿下FNC主堡，取得第二場勝利。

第三場比賽，IG在前期掉落一顆人頭，第3分鐘FNC想策動塔殺，卻遭到IG反殺，將優勢吐回去，第四分鐘IG策動三人進攻Caps，不過卻被Caps單人擋下，第6分鐘TheShy從上路來到中路將Caps擊殺，第11分鐘雙方在河道發生會戰TheShy在會戰後期精彩發揮，幫助IG拿下3換2的人頭優勢，第12分鐘AD選手甚至直接單殺掉Caps，隨後FNC發動三人夾殺TheShy，雖然成功殺掉卻被IG後續趕上的人換掉，FNC經濟再度被拉大，第20分鐘IG速吃巴龍，不過遭到FNC的JG偷掉，讓FNC稍微拉回經濟。第24分鐘IG拿下下路塔，FNC在追擊的時候遭到IG反開，最終IG在第25分鐘拿下主堡，得到《英雄聯盟》S8的世界冠軍。而表現優異的打野選手Ning拿下本次比賽的MVP。