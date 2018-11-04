羽球》錢歹賺！戴資穎總獎金110萬美元 續創女單新高

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎在上週法國公開賽決賽中敗給日本好手山口茜，獲得亞軍，但這也讓她的生涯總獎金來到110萬4955美元（約新台幣3565萬），續寫女單新高。

戴資穎今年賽季先後奪得印尼羽球大師賽、全英羽球公開賽，以及馬來西亞、印尼、台北、丹麥公開賽等BWF超級賽冠軍，馬來西亞大師賽、法國公開賽則獲得亞軍，讓小戴本季獎金來到39萬2650美元，生涯總獎金累積110萬4955美元，突破百萬美元，仍是女單第一人。

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不過，戴資穎並非最會賺的女子羽球選手。美國商業雜誌《富比世》今年曾在公布從2017年6月至2018年6月，女子運動員收入前十名的選手，從未登上球后的印度一姊辛度（PV Sindhu），她的比賽獎金為50萬美元，但靠代言賺進800萬美元，讓以850萬美元（約新台幣2.6億）排在第七名。

印度一姊辛度。（資料照，法新社）

戴資穎最新積分為10萬1667分，創女單史上新高。小戴為了休息調整，將缺席中國福州公開賽，備戰11月中開打的香港公開賽。戴資穎是去年香港賽的冠軍，這次她有保分的壓力。

世界球后戴資穎。（資料照，路透）