NBA》季後將獲自由身 K湯爸：我兒子不想離開勇士

K.湯普森季後將成為自由球員。（USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕K.湯普森（Klay Thompson）即將在明年7月成為自由球員，勇士能否留住他，目前態勢還不明朗。而先前傳出K.湯普森不接受降薪留勇士引發熱議，根據《NBC Sports》報導，如今他的父親M.湯普森（Mychal Thompson）也出面替兒子說話，表示K湯其實還是很想要繼續當勇士。

上週K.湯普森以單場14顆三分球，破了隊友柯瑞（Stephen Curry）保持的單場最高三分球命中紀錄，載入NBA史冊，於此同時，球迷更關注K.湯普森明年還會不會繼續待在金州。

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「薪資的事沒啥好談的，就是那個樣子。」M.湯普森認為兒子值得更好的價碼，不過每個人也都知道勇士的薪資空間在哪裡。

接著M.湯普森將話鋒一轉，改打溫情牌，「Klay（湯普森）希望能留下來，他想要在10年後以終身金州人的身分退休。」並說K.湯普森很喜歡灣區球迷，百分之百想留在這，「離開是沒有意義的」。

外界預估，K.湯普森成為自由球員後，有望簽下一紙五年合約，或是得到1.9億美元（約58億台幣）左右的薪資總額，但以勇士的薪資上限，恐怕難以留住他，另外再加上球隊還有大咖球星杜蘭特（Kevin Durant）的合約要處理，明年夏天勢必相當精彩。

浪花兄弟下個球季能否繼續合體，目前仍是未知數。（法新社）