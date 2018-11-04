網球》不敗喬帥王者再臨 巴黎名人賽問鼎第5冠

喬帥擊敗費爸。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經家庭失和、肘傷、沉迷冥想等低潮挫近，喬科維奇（Novak Djokovic）下半年度東山再起，ATP（職業男網總會）年度超9壓軸登場的巴黎名人男網賽連戰皆捷，不但讓31歲的喬帥天助自助重返世界球王寶座，更以不敗之姿強勢問鼎個人賽史第5座冠軍。

費德爾輸給喬科維奇。（路透）

喬科維奇歷經逾3小時的龍爭虎鬥，總算以7：6（8：6）、5：7、7：6（7：3）險勝年長6歲的瑞士老將費德爾（Roger Federer），這也是當代兩大傳奇球星第47度論劍，塞爾維亞名將技高一籌，除了暫時卡住費爸生涯百冠美夢、完成對戰4連勝，也把雙雄交手紀錄也改寫為25勝22負。由於現任世界球王、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）本站因為腹肌拉傷退賽，坐二望一的喬帥順勢重返全球龍頭，就差笑捧金盃慶賀王者再臨。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇7：6（8：6）、5：7、7：6（7：3）險勝費德爾。（法新社）

喬帥自令夏辛辛那提名人賽起，已豪奪包括美網大滿貫在內的22連勝，週日決賽對手則為爆冷殺出的俄羅斯新秀卡察諾夫（Karen Khachanov），各界一面倒看好喬帥勝出。至於這匹非種子大黑馬一路過關斬將，準沫賽挾6：4、6：1淘汰奧地利第6種子提姆（Dominic Thiem），首度闖進千分等級名人大賽壓軸秀。