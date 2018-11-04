NBA》哈登傷癒歸隊砍25分 率火箭本季首度連勝

2018/11/04 12:04

「大鬍子」哈登今天在客場對公牛砍下全場最高25分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）傷癒復出，今天在客場對公牛砍下全場最高25分，幫助火箭以96：88獲勝，這也是火箭本季首度連勝。

半場打完火箭以54：56落後，第三節哈登連拿11分，率火箭打出一波15：0的攻勢，加上公牛該節進攻當機只拿7分，三節完火箭反以75：63超前比數。末節火箭維持領先，終場以8分之差獲勝。

哈登全場17投7中、三分球12投5中，拿到25分、7助攻、4抄截。替補出發的安東尼（Carmelo Anthony）則有17分7籃板，恩尼斯（James Ennis III）15分，卡培拉（Clint Capela）12分12籃板2阻攻，明星後衛保羅（Chris Paul）則繳出7分、8助攻、6籃板、4抄截成績。

公牛方面，拉文（Zach LaVine）21分，J.帕克（Jabari Parker）15分，W.卡特（Wendell Carter Jr）14分13籃板，赫奇森（Chandler Hutchison）12分。公牛團隊投籃命中率為38.9％，三分球24投僅6中、命中率僅25％。

「大鬍子」哈登今天在客場對公牛砍下全場最高25分。（美聯社）

安東尼拿17分。（美聯社）

火箭中鋒卡培拉（中）12分12籃板2阻攻。（今日美國）

公牛拉文得21分。（美聯社）

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