NBA》德羅森、艾德瑞吉聯手拿48分 馬刺賞鵜鶘5連敗

馬刺拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期收下3連勝、狀況不錯的馬刺，今天在主場迎戰近期狀況不佳的鵜鶘，而馬刺今天在德羅森（DeMar DeRozan）和艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）連手拿下48分的帶領下，馬刺以109：95擊敗鵜鶘，拿下4連勝。

德羅森今天拿下26分3籃板4助攻。（ USA TODAY）

今天馬刺上半場的防守絕佳，讓鵜鶘隊第一節只拿下17分，第二節也只得22分，鵜鶘半場打完只拿下39分，創下本季半場得分的新低，馬刺就以58：39，帶著19分領先進入下半場。第三節鵜鶘找到手感，但馬刺也沒有鬆懈，兩隊互有攻勢，你來我往，第四節鵜鶘想要急起直追，但是落後19分的鵜鶘已經為時已晚，馬刺以109：95拿下比賽。

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今天馬刺德羅森拿下全隊最高26分3籃板4助攻，中鋒艾德瑞吉則拿下22分、12籃板、6助攻的好表現，米爾斯（Patty Mills）、康寧漢（Dante Cunningham）各拿下15分，替補的貝利納里（Marco Belinelli）14分，馬刺合計5人得分上雙。

而鵜鶘隊J.哈勒戴（Jrue Holiday）拿下全場最高的29分4籃板8助攻，米洛提奇（Nikola Mirotic）拿下22分16籃板，「一眉道人」A.戴維斯（Anthony Davis）則是17分8籃板3助攻。

馬刺在主場收下勝利後，明天背靠背將繼續在自家主場，面對正處於4連敗的魔術；而5連敗的鵜鶘，下一場將繼續作客雷霆，力求止敗。