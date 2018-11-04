NBA》決勝節18分大逆轉爵士 金塊開季衝出8勝1敗（影音）

Gary Harris （20 PTS） & Jamal Murray （19 PTS） lead the @nuggets to win No. 4 in a row! #MileHighBasketball pic.twitter.com/BzVJ1nTwbK — NBA （@NBA） 2018年11月4日

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在主場大寫驚奇，決勝節衝出一波18：0猛攻，包括普朗利（Mason Plumlee）生涯第一顆三分球，約基奇（Nikola Jokic）單場傳出16次助攻，只差3分演出大三元，末節爆發的金塊以103：88擊敗爵士，開季締造8勝1敗佳績。

此役上半場雙方互咬，易籃後爵士率先突圍，一度取得9分領先，但金塊在決勝節找回防守，讓爵士將近5分多鐘沒有得分，金塊趁勢衝出18：0反攻，普朗利在自家板凳區前接球，出手砍進生涯第一顆外線，讓隊友陷入瘋狂。

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金塊在決勝節打出35：15攻勢，一度連得18分讓球隊士氣大漲，乘勝追擊以雙位數領先逆轉奪勝。中鋒約基奇傳出本季新高16助攻，另有7分10籃板，與大三元擦身而過，G.哈里斯（Gary Harris）攻下全隊最高20分，J.穆雷（Jamal Murray）19分4助攻。

生涯5季僅在外線出手18次、全數摃龜的普朗利，今天投進生涯第一顆三分球，不僅讓板凳區隊友近乎暴動，賽後也被大批媒體包圍，受訪時相當開心，笑說當時進攻時間快沒了，所以他挺身而出成功拆彈，投進之後對方還喊暫停，讓他有更多時間與隊友同樂。

普朗利投進生涯第一顆外線。（法新社）

普朗利與隊友開心慶祝。（美聯社）

金塊開季至今場均失分101.9分，足足比上季壓低了將近7分，金塊總教練對團隊防守相當滿意，普朗利也說，他們真的在防守上做了很多努力。爵士今天在決勝節只投進4球，一度連7投沒進，爵士總教練賽後表示，得分低並不代表球員不努力，但終究還是必須把球投進，但子弟兵沒能在第4節做到。

爵士新星米契爾（Donovan Mitchell）上役因腿傷缺陣，今天在決勝節扭傷右踝，被攙扶下場治療，隨後仍回到場上，最終以16分5籃板2助攻作收。米契爾賽後表示自己沒事，之前就有扭過腳踝、感覺很糟，以前沒有習慣貼紮腳踝，但之後可能會先貼好再上場比賽。

金塊今天贏球後衝出四連勝，開季至今締造8勝1敗佳績，本季在主場5戰全勝，與4年前慘澹的主場表現完全不同，G.哈里斯有感而發表示，他到現在都還記得，當年他們在自家主場被噓，沒人要來看球，可是今天的比賽全場爆滿、門票銷售一空，肯定球隊走了很長一段路，才走到今天，但他們也知道，前方還有一段長路要走。

爵士在決勝節進攻當機，新星米契爾一度因傷退場治療。（美聯社）

曾在菜鳥年經歷球隊低潮，G.哈里斯對金塊今日盛況有感而發。（美聯社）