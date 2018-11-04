NBA》歐拉迪波最後3.4秒三分彈 溜馬氣走塞爾提克（影音）

THE GAME-WINNER!



Victor Oladipo scores 24 PTS with 12 REB to give the @Pacers the 102-101 victory on @NBATV! pic.twitter.com/WPv09kCN7x — NBA （@NBA） 2018年11月4日

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今在主場迎戰塞爾提克，看板球星歐拉迪波（Victor Oladipo）在終場前3.4秒砍進逆轉三分球，霸氣宣言這是「我的城市」，率溜馬以102：101逆轉贏球，終止塞爾提克四連勝。

溜馬開賽打出一波7：2攻勢，隨後被塞爾提克急起直追，溜馬一度落後多達13分，但在第2節尾聲連追7分，半場打完再度扳成平手。易籃後雙方形成拉鋸戰，此役全場10度戰平，18次互換領先。

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終場前37.2秒，塞爾提克當家球星厄文（Kyrie Irving）砍進三分球，幫助綠衫軍拉出4分領先，但J.布朗（Jaylen Brown）在倒數29秒時犯規，歐拉迪波2罰俱中，將比分縮小到2分差，為稍後的逆轉秀搭好舞台。

歐拉迪波最後3.4秒砍進逆轉三分球。（USA TODAY Sports）

厄文最後11秒上籃失手，歐拉迪波抓下防守籃板，運球推進過半場，閃過厄文和哈佛德（Al Horford）防守，急停拔起砍進關鍵三分球，溜馬逆轉反超前1分，只留給塞爾提克3.4秒最後反攻，綠衫軍暫停後沒能執行戰術，歐拉迪波再見抄截守住勝利。

《ESPN》報導，歐拉迪波投進致勝逆轉三分球後，用雙手食指指著地板，說著「我的城市」，讓全場溜馬球迷轟動如雷。歐拉迪波賽後表示，球迷們非常興奮激動，但球員們相當冷靜，知道自己該做什麼事。

溜馬後衛D.柯利森（Darren Collison）賽後也說，今天這場勝利相當重大，讓球隊得到本季需要的士氣與能量，「我們凝聚在一起，每個人都有貢獻的時刻，對上強隊可不能失去專注，你永遠不會知道比賽何時會出現轉機。」

塞爾提克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）說，他們今天被一支很棒的隊伍擊敗，歐拉迪波在大場面完成關鍵進球。砍進逆轉致勝三分球的歐拉迪波，此役斬獲全場最多24分，外帶12籃板3助攻，外線13投4中。

歐拉迪波用行動霸氣宣言，印第安那是他的城市。（美聯社）