世青九號球錦標賽》逆轉南韓宿敵 陳佳樺二度高捧冠軍獎盃

陳佳樺逆轉擊敗南韓好手徐序亞，高捧世青冠軍獎盃，為青少年生涯畫下完美句點。（周婕妤提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕2018年世界青少年9號球錦標賽在俄羅斯的莫斯科落幕，18歲台灣小將陳佳樺在女子組決賽克服開局1:4落後，以9:5逆轉擊敗南韓好手徐序亞，高捧冠軍獎盃，為青少年生涯畫下完美句點。

這也是陳佳樺繼2016年之後，第二度在世青賽封后，也成為2006、07年的美國女將拉金之後，史上第二位兩度摘下世青后冠的好手。

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去年世青賽陳佳樺在四強賽敗給南韓李梧靜，今年在師父「大眼妹」周婕妤領軍下，一路過關斬將，四強賽先以9:4解決美國的拉森，決賽面對亞青賽曾擊敗她的徐序亞，開賽後陷入1:4危機。

此時周婕妤示意喊暫停，她告訴陳佳樺:「搶9局的比賽，妳的經驗比對手好，只要專注，抓住機會，肯定能奪冠，畢竟前半段是對手打的不錯，妳也沒犯錯，所以不必太過在意。」

這番話也達到穩定軍心的效果，在暫停過後，陳佳樺果然回穩，幾乎沒有失誤，在輪流衝球制下打出一波8:1的強力反擊，逆轉奪冠，完成甜蜜復仇。

最後一次參加世青的陳佳樺開心地表示:「我要感謝教練，在這次的比賽中幫助我調適好心態，在落後下她適時的提點給了我很大的信心，只要她在旁邊看我比賽，我就會覺得安心，她總是能看出我的問題。」

陳佳樺也要將這座冠軍獻給爸媽及支持她的人，「有他們的鼓勵讓我有更強大的動力能夠翻轉局勢，青少年的冠軍已達成，在接下來的職業生涯中希望能有更突破的成績。」

周婕妤率愛徒陳佳樺奪下世青賽冠軍。（周婕妤提供）

陳佳樺作勢暢飲冠軍獎盃。（周婕妤提供）

長相甜美的陳佳樺和冠軍獎盃及中華奧會會旗合影留念。（周婕妤提供）