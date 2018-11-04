NBA》湖人終結對拓荒者16連敗 「詹皇」卻創生涯最慘紀錄

詹姆斯創下生涯最糟的正負値紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊今天作客拓荒者隊，靠著以朗度（Rajon Rondo）為首的替補發揮，終場以114：110收下勝利，也終結了對拓荒者隊的16連敗，雖然湖人贏球，但「詹皇」詹姆斯（LeBron James）卻創下生涯最慘的正負値紀錄。

今天湖人隊在半場仍與拓荒者維持著1分差，第三節替補一輪猛攻，直接將比分拉開到88：73的15分領先，第四節湖人隊一度拉開到20分差，不過拓荒者沒有放棄，在比賽時間剩下1分鐘時將比分追到個位數分差，但麥基（JaVale McGee）在剩下28秒時接獲詹姆斯傳球的關鍵上籃，穩定戰局，最終拓荒者只能使用犯規戰術，但依舊無法逆轉，最終拓荒者就輸給湖人隊。

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湖人替補控衛朗度今天上場繳出精采表現。（美聯社）

湖人隊這場比賽終結對上拓荒者隊的16連敗，這是他們隊史對上單一球隊的第二長連敗，最長的連敗是對上波士頓塞爾提克的18連敗。而湖人本場雖然拿到勝利，但詹姆斯的正負値-22，是他生涯最慘的紀錄，在今天以前，詹姆斯的正負値從來沒有低於-11過。

今天湖人隊詹姆斯拿下28分5籃板7助攻，朗度替補上場拿下17分10籃板6助攻，哈特（Josh Hart）替補拿到11分，祖巴克（Ivica Zubac）替補拿下9分8籃板。拓荒者隊全隊得分最高的是麥考倫（CJ McCollum）以及里拉德（Damian Lillard），他們都拿下30分，諾基奇（Jusuf Nurkic）拿下14分13籃板，「雙十」的成績。

里拉德轟下30分。（今日美國）

麥考倫（右）同樣拿下30分。（美聯社）

