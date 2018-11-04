NBA》英雄惜英雄！ 卡特賽後與魏德互換球衣致敬（影音）

A lot of @NBA experience and accolades between these 2 future Hall-of-Famers.@mrvincecarter15 @dwyanewade pic.twitter.com/XB9plTMm69 — Miami HEAT （@MiamiHEAT） 2018年11月4日

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天在主場迎戰熱火，聯盟現役最年長的卡特（Vince Carter）在決勝節投進致勝跳投，幫助老鷹以123：118擊敗熱火，終止近日四連敗，賽後卡特與熱火魏德（Dwyane Wade）交換球衣，兩人擁抱致敬，場面相當感人。

今年41歲的卡特，是聯盟現役最年長球員，今天替補上陣表現精采，決勝節上演爆扣補籃後，做出催油門手勢，讓全隊士氣大振，隨後在終場前2分鐘平手時，投進關鍵跳投，幫助老鷹超前比分，接著再送出助攻、投進罰球，老鷹末節連得5分逆轉，都與卡特有關。

請繼續往下閱讀...

.@mrvincecarter15 still lives his life above the rim#TrueToAtlanta pic.twitter.com/91e1tecGUU — Atlanta Hawks （@ATLHawks） 2018年11月4日

卡特賽後與熱火魏德相見歡，36歲的魏德是聯盟現役第9年長，本季跳完「最後之舞」就會高掛球鞋，兩人脫下球衣互換，擁抱、握手致敬彼此，真情互動被聯盟放上官方推特，大讚兩人的兄弟情誼。

老鷹新秀T.楊恩（Trae Young）今天表現亮眼，上場31分鐘斬獲24分助攻6籃板，決勝節傳出關鍵助攻，讓卡特投進致勝跳投，T.楊恩賽後受訪時表示，今天是屬於前輩卡特的球賽，卡特才是主角，全隊都因卡特的表現而深受感動。