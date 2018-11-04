NBA》「我正在創造歷史」 飆風玫瑰感性回顧低潮

羅斯上周繳出單場50分精彩表現，破個人得分新高，賽後更紅了眼眶。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）上周對爵士狂砍50分，創下生涯新高，距離上次繳出單場40分以上的表現已經超過7年，對此，羅斯在接受《ESPN》專訪時表示，「我正在創造歷史」，就像是每次走進球場都在創造歷史，這就是我對它（這項運動）的感受。

三年披上三件不同球衣，羅斯坦言，上個球季在騎士是他生涯最低潮的時候，開打沒多久就傷了腳踝，黯然離開球場，也不知道何時能夠再回到球場，傷後甚至有一個半月的時間無法跑動，「我以為我的職業生涯結束了。」

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經歷5次手術，還能再次綻放，羅斯也說道，這世上每個人都會在生活中碰到一些逆境，「這就是考驗你如何面對這種逆境，況且我自認心理非常堅強。」

走過去年低潮，羅斯本季有回春的跡象。（美聯社）

不過即使是再堅強的人，也難以獨自走過低潮。羅斯認為，兒女是讓他持續奮鬥下去的動力，「因為我不希望當他們回頭看到我的時候，我放棄了」，所以哪怕是再難熬，他還是撐過來了。

對於退休，羅斯則說，雖然不確定自己的身體還可以繼續在球場上奔馳多久，但確實從未思考過要卸下球衣。「我總是說，我已經退出（報銷）了很多次，都沒有放棄過，就可以知道我有多熱愛這項運動。」