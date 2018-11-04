棒球》國家隊教頭難產 棒協：主辦國際賽權利在我們

棒協理事長辜仲諒。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年8月棒協理事長辜仲諒曾表示，印尼雅加達-巨港亞運結束後，將與體育署、中職重啟三方會議，希望在10月底前產生台灣隊總教練，全力備戰2020年東京奧運。

然而，現在時序已進入11月初，台灣教頭依舊難產，何時會有結果?棒協祕書長林宗成說，「中職總冠軍戰剛打完，明、後天棒協會聯絡中職，找時間開會討論，希望這個月台灣隊總教練人選能順利產生，及早就位。」

請繼續往下閱讀...

棒協理事長辜仲諒。（記者羅志朋攝）

力拚東京奧運棒球項目門票並不容易，包括亞錦賽、世界棒球12強賽都屬東奧資格賽，晉級難度頗高。

過去幾年一級國際賽事國家隊總教練，都由體育署、棒協、中職三方協調，不過林宗成表示，體育署已表達這次直接由棒協和中職討論，體育署不參與會議討論，對於教頭人選樂觀其成。

棒協理事長辜仲諒（左一）。（記者羅志朋攝）

林宗成說，這次遴選國家隊教頭，棒協有2、3個人選，條件式必須符合專任、具職棒資歷和國際賽經驗，外籍教頭不在考量範圍之內，至於任期則到2020年東京奧運結束。

只是，去年經典賽中職和棒協對於組、訓、賽，「賽」的部分認知出現歧見，導致桃猿和聯盟全面退出，無法以相對完整的陣容和資源出征，最終兵敗首爾，下一屆經典賽必須從資格賽打起，當時桃猿領隊劉玠廷曾明確表示，未來只參加由中職聯盟所主導的國際賽事。

林宗成強調，一級國際賽事組、訓、賽，可以委託中職全權處理，不過，在台灣主辦國際賽的權利仍在棒協手中。

棒協祕書長林宗成。（記者羅志朋攝）