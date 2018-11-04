MiLB》秋聯明星賽 藍鳥新秀飆167公里火球超吸睛（影音）

〔記者李冠霖／台北報導〕今天秋季聯盟明星賽，東部先發投手皮爾森（Nate Pearson）屢屢投出破百英哩的火球吸引眾人目光，本場比賽皮爾森在一局的先發裡送出2次三振，被敲一支全壘打失掉1分，最快球速高達104英哩（約167.3公里）。

皮爾森今天先發一局，他先讓首棒打者Jahmai Jones擊出滾地球出局，之後再用103英哩速球三振掉Daulton Varsho，接著他面對阿隆索（Peter Alonso）投出103英哩直球，卻被擊成反方向400英呎的全壘打，根據《MLB Pipeline》指出，這球的擊球初速高達110英哩，隨後他冷靜下來，三振掉Monte Harrison。根據現場記者指出，今天皮爾森最快球速高達104英哩。

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皮爾森是藍鳥隊在2017年第一輪第28順位選進來的新秀，目前是藍鳥農場第四名的新秀，位於百大新秀第90名。球探報告指出，22歲的皮爾森有著藍鳥農場中最好的速球以及滑球，他能夠讓速球時常保持在97至98英哩，他進職業後的首次先發甚至丟得更快，皮爾森的速球甚至能丟到三位數的水準，不過不是常態。

皮爾森今天先發投1局送出2次三振，最快球速高達104英哩。（法新社）

此外皮爾森也在被選進小聯盟後繼續精進他的滑球，在被藍鳥簽下後他把滑球訓練得更加有水準，能丟到80英哩以上，這顆滑球也讓他能更好地搭配自己的火球，而目前皮爾斯的變速球水準更優於他的曲球，有機會訓練成聯盟平均左右的水準。

根據球探報告的評分，皮爾斯的速球有70分、滑球55分、曲球45分、變速球50分、控球45分，總體55分。

皮爾森今天在秋季聯盟明星賽先發。（法新社）

目前球探對於皮爾森疑慮在於他的耐投度，因為他的右手肘高中時曾植入螺絲，不過他在之後的比賽都非常健康。球探指出，只要他能保持健康，皮爾森就有大聯盟三號先發的水準，如果他能把他的第二變化球以及球的控制力練得更好，那他就有可能往更高的水準邁進。

皮爾森今年在秋季聯盟先發4場，投11.1局，被敲19支安打，送出16次三振、11次保送，失掉14分責失分，WHIP高達2.65，防禦率11.12。