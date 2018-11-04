滑冰》花滑大獎賽芬蘭站落幕 「滑冰王子」狂破3項紀錄摘金

日本「滑冰王子」羽生結弦今天在2018年ISU花式滑冰大獎賽，要回3項得分最高世界紀錄，快意奪下男子單人金牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2屆奧運金牌、日本23歲「滑冰王子」羽生結弦今天在2018年ISU花式滑冰大獎賽芬蘭站，以短曲106.69分、長曲190.43分、總和297.12分，刷新短曲、長曲和總分等3項得分最高的世界紀錄，也順利奪下男子單人金牌。

ISU從2018賽季針對規則做出不少修改，除了男子、雙人短曲時間從4分30秒變成4分鐘；男單跳躍規定數目從八個變七個；GOE（整體綜合）評價加減份範圍從+3~-3變成+5~-5等等，讓比賽增加不少變數。

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好不容易揮別去年11月右踝受傷陰霾，羽生結弦昨在短曲以規則修改後個人新高106.69分，打破同胞後輩宇野昌磨所創104.15分世界紀錄，暫居第1，而他今在長曲項目表演細膩也相當流暢，後半段的四周跳落冰時稍有重心不穩，雖然仍有出現一些跳躍失誤，不過憑藉著高難度動作的完整展現，奪下190.43分，以297.12的總分奪金。

羽生結弦。（路透）

賽後現場觀眾紛紛丟下羽生結弦最愛的幸運物小熊維尼。（美聯社）

捷克名將Michal Brezina發揮相當出色，雖然因為在長曲動作難度較低，不過完成度高加上具張力的表演，最後拿下164.67分，以總分257.98分，獲得亞軍；南韓花滑希望之星車俊煥以總分243.19拿下第三；俄羅斯Mikhail Kolyada則排在第四。

羽生結弦（中）奪冠、捷克名將Michal Brezina（左）第二、南韓好手車俊煥則拿下第三。（法新社）

而中國好手「天天」金博洋在長曲項目表現卻不如預期，開場的四周跳順利完成，不過接下來卻連連摔倒失誤，讓他損失了不少技術分，最後拿下141.31分，僅以總分227.28第五名坐收。

羽生結弦（中）奪冠、捷克名將Michal Brezina（左）第二、南韓好手車俊煥則拿下第三。（法新社）