MLB》艾倫納多奪三壘六連霸 金手套得獎名單出爐

2018/11/05 11:01

2018年度金手套得獎名單今出爐。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟公佈2018年度金手套獎得主，完整名單如下：

《2018年 金手套得獎名單》

投手
美聯：凱可（Dallas Keuchel）太空人，（第4座）
國聯：葛蘭基（Zack Greinke），響尾蛇（第5座）[5連霸]

捕手
美聯：培瑞茲（Salvador Perez），皇家（第5座）
國聯：莫里納（Yadier Molina），紅雀（第9座）

紅雀鐵捕莫里納獲生涯第9座金手套。（資料照，法新社）

一壘手
美聯：奧爾森（Matt Olson），運動家（生涯首次獲獎）
國聯：佛里曼（Freddie Freeman），勇士（生涯首次獲獎）、瑞佐（Anthony Rizzo），小熊（第2座）[兩人並列]

二壘手
美聯：金斯勒（Ian Kinsler），天使/紅襪（第2座）
國聯：拉梅修（DJ LeMahieu），洛磯（第3座）

游擊手
美聯：西蒙斯（Andrelton Simmons），天使（第4座）
國聯：阿米德（Nick Ahmed），響尾蛇（生涯首次獲獎）

三壘手
美聯：查普曼（Matt Chapman），運動家（生涯首次獲獎）
國聯：艾倫納多（Nolan Arenado），洛磯（第6座）[6連霸]

洛磯明星艾倫納多奪國聯三壘金手套六連霸。（資料照，法新社）

左外野手
美聯：戈登（Alex Gordon），皇家（第6座）
國聯：（Corey Dickerson），海盜（生涯首次獲獎）

中外野手
美聯：布雷德利（Jackie Bradley Jr.），紅襪（生涯首次獲獎）
國聯：英西亞提（Ender Inciarte），勇士（第3座）

右外野手
美聯：貝茲（Mookie Betts），紅襪（第3座）
國聯：馬卡奇斯（Nick Markakis），勇士（第3座）

2018年度金手套得主。（取自MLB）

相關關鍵字： MLB

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