MLB》艾倫納多奪三壘六連霸 金手套得獎名單出爐

2018年度金手套得獎名單今出爐。(取自MLB)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟公佈2018年度金手套獎得主,完整名單如下:

《2018年 金手套得獎名單》

投手

美聯:凱可(Dallas Keuchel)太空人,(第4座)

國聯:葛蘭基(Zack Greinke),響尾蛇(第5座)[5連霸]

捕手

美聯:培瑞茲(Salvador Perez),皇家(第5座)

國聯:莫里納(Yadier Molina),紅雀(第9座)

紅雀鐵捕莫里納獲生涯第9座金手套。(資料照,法新社)

一壘手

美聯:奧爾森(Matt Olson),運動家(生涯首次獲獎)

國聯:佛里曼(Freddie Freeman),勇士(生涯首次獲獎)、瑞佐(Anthony Rizzo),小熊(第2座)[兩人並列]

二壘手

美聯:金斯勒(Ian Kinsler),天使/紅襪(第2座)

國聯:拉梅修(DJ LeMahieu),洛磯(第3座)

游擊手

美聯:西蒙斯(Andrelton Simmons),天使(第4座)

國聯:阿米德(Nick Ahmed),響尾蛇(生涯首次獲獎)

三壘手

美聯:查普曼(Matt Chapman),運動家(生涯首次獲獎)

國聯:艾倫納多(Nolan Arenado),洛磯(第6座)[6連霸]

洛磯明星艾倫納多奪國聯三壘金手套六連霸。(資料照,法新社)

左外野手

美聯:戈登(Alex Gordon),皇家(第6座)

國聯:(Corey Dickerson),海盜(生涯首次獲獎)

中外野手

美聯:布雷德利(Jackie Bradley Jr.),紅襪(生涯首次獲獎)

國聯:英西亞提(Ender Inciarte),勇士(第3座)

右外野手

美聯:貝茲(Mookie Betts),紅襪(第3座)

國聯:馬卡奇斯(Nick Markakis),勇士(第3座)

2018年度金手套得主。(取自MLB)

