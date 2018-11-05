MLB》確定了？前總管爆洋基不搶哈波 目標是馬查多

哈波和馬查多將成自由市場最大咖。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕自由球員市場即將開張，哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）成為最大焦點，美媒爆料洋基不打算追求哈波，預期會把季後目標放在補強投手，以及簽下馬查多。

前大都會總管、現任球評的菲力普斯（Steve Phillips）今天在推特透露，消息來源指出，洋基不會加入哈波爭奪戰。菲力普斯表示，從洋基續留賈納（Brett Gardner）的決定來看，放棄哈波是預料中的事，認為洋基季後會全力補強投手和爭取馬查多。

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大聯盟官網也說，洋基不搶哈波，並不會令人驚訝，以1年約重簽賈納後，洋基的外野已經人滿為患，除了賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）和希克斯（Aaron Hicks），還有艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）和佛雷瑟（Clint Frazier）待命。

洋基外野人滿為患，外界預期哈波不會是補強目標。（資料照，USA TODAY Sports）

由於主戰游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）剛接受TJ手術，明年勢必得缺陣一段時間，加上隊上有5位投手成為自由球員，大聯盟官網認為，洋基的實質需求主要還是在補強投手跟內野手。

但也有美媒提出不同看法，認為洋基不會追求馬查多，紐媒《SNY》的消息來源表示，洋基高層與球探部門，都不喜歡馬查多在季後賽的表現，對於馬查多不全力跑壘、跑壘疑似故意踩對手的行為相當感冒。若洋基真的簽下馬查多，恐得面臨大批洋基迷的考驗。

馬查多季後賽行為惹議。（資料照，法新社）