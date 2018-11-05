NBA》字母哥再繳大三元 公鹿主場三分雨完勝國王（影音）

The @Bucks knock down a franchise-record 22 3-pointers in the victory at home! #FearTheDeer pic.twitter.com/gzjTLbRe5D — NBA （@NBA） 2018年11月4日

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天在主場從容應戰，全隊投進22顆三分球寫本季新高，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）斬獲26分15籃板11助攻，締造本季第2次大三元，率公鹿以144：109狠踹國王，開季衝出8勝1敗為隊史最佳。

公鹿今天無限開火，單場56次外線出手寫隊史紀錄，砍進22顆外線為本季新高，全隊8人得分上雙，首節中段取得領先後揚長而去，近乎全場領先海放對手，在正規賽狠灌144分為隊史近40年最多。

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字母哥在第3節傳出單場第10次助攻，締造本季第2次大三元，第4節開打不久就被換下場休息，坐在板凳上欣賞隊友表現，最終以26分15籃板11助攻坐收，另有1抄截1阻攻。

Giannis （26 PTS, 15 REB, 11 AST） records his 2nd triple-double of the season to lift the @Bucks over SAC at home! #FearTheDeer pic.twitter.com/0lYSqzd76G — NBA （@NBA） 2018年11月4日

公鹿總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）對於全隊表現相當滿意，對於字母哥扛起領袖重任，不但自己火力全開，也讓隊友順暢發揮的表現讚不絕口。公鹿開季至今8勝1敗，僅上役不敵東區強權塞爾提克，是隊史最棒開季表現。

字母哥賽後表示，今天是一場團隊勝利，他在場上持球，看到隊友有空檔就傳，隊友搞定了一切。「教練希望我在場上，找到隊友們的空檔，這就是我一直在做的事情，感覺非常美好。」

字母哥只花3節，締造本季第2次大三元。（USA TODAY Sports）

字母哥扮演場上領袖，讓隊友順暢發揮。（USA TODAY Sports）

字母哥火力全開，率公鹿打出史上最棒開季。（USA TODAY Sports）