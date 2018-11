NBA》字母哥再繳大三元 公鹿主場三分雨完勝國王（影音）

The @Bucks knock down a franchise-record 22 3-pointers in the victory at home! #FearTheDeer pic.twitter.com/gzjTLbRe5D

〔體育中心/綜合報導〕公鹿今天在主場從容應戰,全隊投進22顆三分球寫本季新高,「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)斬獲26分15籃板11助攻,締造本季第2次大三元,率公鹿以144:109狠踹國王,開季衝出8勝1敗為隊史最佳。

公鹿今天無限開火,單場56次外線出手寫隊史紀錄,砍進22顆外線為本季新高,全隊8人得分上雙,首節中段取得領先後揚長而去,近乎全場領先海放對手,在正規賽狠灌144分為隊史近40年最多。

請繼續往下閱讀...

字母哥在第3節傳出單場第10次助攻,締造本季第2次大三元,第4節開打不久就被換下場休息,坐在板凳上欣賞隊友表現,最終以26分15籃板11助攻坐收,另有1抄截1阻攻。

Giannis (26 PTS, 15 REB, 11 AST) records his 2nd triple-double of the season to lift the @Bucks over SAC at home! #FearTheDeer pic.twitter.com/0lYSqzd76G