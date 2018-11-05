NBA》騎士遭爆休息室氣氛詭異 老將嫌菜鳥不會打球

塞克斯頓。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今年賽季少了招牌球星詹姆斯（LeBron James），開季打來僅1勝8敗，排在東部墊底，球隊日前開除總教練泰倫魯（Tyronn Lue）。有美媒爆料，騎士休息室氣氛詭異，老將們不滿19歲新秀塞克斯頓（Collin Sexton），嫌他不會打球。

《The Athletic》報導，塞克斯頓被騎士隊上的球員認為「不知道如何打球」，並指他不會守擋拆，塞克斯頓當一名控衛，不懂如何組織球隊。該文指出，老將G.希爾（George Hill）曾指導塞克斯頓要如何防守，但這名年輕小將卻不聽；塞克斯頓目前場均11.1分、2.2助、2.4籃板。

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該文還爆料，騎士老將、年輕球員和代理總教練德魯（Larry Drew）之間存在著分歧。J.R.史密斯（J.R. Smith）說，「球隊現在處於非常詭異的情況，我們必須弄清楚，無論是球員、教練、高層的會議或其他等等，要弄清楚每個人擔任的角色為何。」J.R.史密斯也指出，騎士老將雖然尊重德魯，但由於他的合約狀況，「他們不認為他是總教練。」

J.R.史密斯。（資料照，美聯社）



此外，該文還說，當詹姆斯今年夏天離隊去湖人時，37歲帥哥射手柯佛（Kyle Korver）就要求騎士要把他交易，但遭球隊拒絕，球隊還告訴柯佛，他們需要他來打比賽，嘗試幫助球隊贏球。如今，根據先前ESPN報導，柯佛被騎士擺上交易台。

37歲帥哥射手柯佛（左）。（資料照，美聯社）

