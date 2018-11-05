MLB》洋基退出爭奪戰後 美媒拱：哈波與巨人是天作之合

美媒認為巨人很適合追求哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟看板球星哈波（Bryce Harper）即將成為自由球員，預計會掀起一場激烈爭奪戰，在傳出洋基不打算追求後，美媒舉大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）為例，看好哈波與巨人是天作之合。

巨人在1992年季後從自由市場簽下邦茲，被認為是棒球史上最成功的成就之一，66個年頭過去，巨人有可能再次出手，續談一筆可能讓球隊產生巨變的大約。

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《ESPN》專欄作家歐尼（Buster Olney）認為，哈波與巨人可說是天作之合，鑒於巨人上季爭取史坦頓（Giancarlo Stanton）失利，即將成為自由球員的哈波，與巨人堪稱完美組合。

歐尼點出，巨人上季會極力追求史坦頓，85歲的巨人老闆強森（Charles Johnson）是背後的關鍵推手，認為強森知道當年簽下邦茲，是巨人隊史的重要轉捩點，相信強森對哈波也會有相同感覺。

大聯盟官網記者Richard Justice也說，巨人有可能追求哈波，透露巨人已經把哈波列為頭號補強目標超過1年以上。巨人隨著主力老化、農場深度不足，極需外野戰力和中心棒次的非常有可能爭取哈波，預期等球隊新總管上任，就會火力全開追求。

哈波未來動向備受矚目。（資料照，法新社）