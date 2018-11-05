MiLB》19歲超新星擊球迅如火箭 紀錄直逼法官、史坦頓（影音）

〔體育中心／綜合報導〕目前已是眾家公認的全小聯盟的頭號新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），他在昨天的亞歷桑納秋季聯盟明星賽中4打數擊出1支二壘安打，跑回來得到1分，而所屬的西區隊也擊敗東區隊拿下勝利。

小葛雷諾昨天的二壘安打擊球初速高達117英哩，直接射往左外野全壘打牆。在2018年球季，全大聯盟也只有11名球員的最高擊球初速能超過117英哩，包括楚奧特（Mike Trout）、賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）等人。《MLB Pipeline》就用火箭來形容這球的飛行。

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mph exit velocity on this double from #BlueJays phenom Vladimir Guerrero Jr. in tonight's @MLBazFallLeague Fall Stars Game. Watch live: https://t.co/xkzxDrU8TM pic.twitter.com/oPkTJKGP8J — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2018年11月4日

身為生涯擊出449轟的名人堂球員葛雷諾（Vladimir Guerreo）的兒子，小葛雷諾擁有全小聯盟最傑出的打擊實力還有傑出力量，在秋季聯盟他的打擊三圍是0.393/ 0.443/ 0.508。不少美媒預測他將來會是聯盟明星賽常客、甚至是MVP等級的球員。