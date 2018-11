MiLB》19歲超新星擊球迅如火箭 紀錄直逼法官、史坦頓（影音）

〔體育中心/綜合報導〕目前已是眾家公認的全小聯盟的頭號新秀小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.),他在昨天的亞歷桑納秋季聯盟明星賽中4打數擊出1支二壘安打,跑回來得到1分,而所屬的西區隊也擊敗東區隊拿下勝利。

小葛雷諾昨天的二壘安打擊球初速高達117英哩,直接射往左外野全壘打牆。在2018年球季,全大聯盟也只有11名球員的最高擊球初速能超過117英哩,包括楚奧特(Mike Trout)、賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)等人。《MLB Pipeline》就用火箭來形容這球的飛行。

請繼續往下閱讀...

Here's the good stuff:



mph exit velocity on this double from #BlueJays phenom Vladimir Guerrero Jr. in tonight's @MLBazFallLeague Fall Stars Game. Watch live: https://t.co/xkzxDrU8TM pic.twitter.com/oPkTJKGP8J