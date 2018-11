MLB》馬林魚明星捕手想被賣 紐媒：洋基拿桑契斯來換？

瑞爾穆托想被馬林魚交易。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚主戰捕手瑞爾穆托(J.T Realmuto)先前放話自己明年球季不希望再披馬林魚戰袍出賽,對此,《紐約郵報》提出馬林魚跟洋基交易桑契斯(Gary Sanchez)的可能性。

去年冬天,馬林魚CEO基特(Derek Jeter)將陣中主力外野手史坦頓賣給了洋基,當時還被外界懷疑基特是想「報恩」老東家,那時基特說:「不想要隊上有個不想待的人。」。如今瑞爾穆托也喊話想被交易,讓人聯想到基特再與老東家交易的可能。

27歲瑞爾穆托的合約還剩下2年,桑契斯與洋基的合約則還有4年。《紐約郵報》作家雪曼(Joel Sherman)指出,這筆交易可行的關鍵,在於馬林魚現在的球探暨球員發展部副總裁丹波(Gary Denbo),之前在洋基農場系統時非常欣賞桑契斯,而他同時也是基特的老友。

桑契斯今年表現不佳。(法新社)

桑契斯今年表現慘淡,整季只繳出1成86的打擊率,根據統計,這是有史以來單季超過350打席的洋基打者中打擊率最低的,守備上,桑契斯今年只蹲76場比賽就出現18次捕逸,全大聯盟最多。

不過,由於桑契斯才25歲還年輕,總管凱許曼(Brian Cashman)在球季結束時表示,他仍被視為未來洋基隊核心,2018球季算是異常賽季,打不好主要是受右腿腹股溝傷勢影響。

Realmuto for Sánchez. #MLBTonight discusses whether this blockbuster catching trade would make sense for the #Marlins and #Yankees. pic.twitter.com/jDaXeh8h2u