MLB》馬林魚明星捕手想被賣 紐媒：洋基拿桑契斯來換？

瑞爾穆托想被馬林魚交易。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚主戰捕手瑞爾穆托（J.T Realmuto）先前放話自己明年球季不希望再披馬林魚戰袍出賽，對此，《紐約郵報》提出馬林魚跟洋基交易桑契斯（Gary Sanchez）的可能性。

去年冬天，馬林魚CEO基特（Derek Jeter）將陣中主力外野手史坦頓賣給了洋基，當時還被外界懷疑基特是想「報恩」老東家，那時基特說：「不想要隊上有個不想待的人。」。如今瑞爾穆托也喊話想被交易，讓人聯想到基特再與老東家交易的可能。

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27歲瑞爾穆托的合約還剩下2年，桑契斯與洋基的合約則還有4年。《紐約郵報》作家雪曼（Joel Sherman）指出，這筆交易可行的關鍵，在於馬林魚現在的球探暨球員發展部副總裁丹波（Gary Denbo），之前在洋基農場系統時非常欣賞桑契斯，而他同時也是基特的老友。

桑契斯今年表現不佳。（法新社）

桑契斯今年表現慘淡，整季只繳出1成86的打擊率，根據統計，這是有史以來單季超過350打席的洋基打者中打擊率最低的，守備上，桑契斯今年只蹲76場比賽就出現18次捕逸，全大聯盟最多。

不過，由於桑契斯才25歲還年輕，總管凱許曼（Brian Cashman）在球季結束時表示，他仍被視為未來洋基隊核心，2018球季算是異常賽季，打不好主要是受右腿腹股溝傷勢影響。