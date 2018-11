NFL》10次擒殺破紀錄 維京人輕取雄獅（影音）

維京人隊杭特(左)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕底特律雄獅隊稍早作客明尼蘇達挑戰維京人隊,但是雄獅隊的進攻鋒線完全無法抵禦維京人的肆虐,讓自家四分衛Matthew Stafford整場無法輕鬆傳球,終場維京人以24:9輕鬆擊敗雄獅。

維京人這場比賽繳出破隊史紀錄的10次擒殺、17次四分衛打擊給予Stafford極大壓力,10次擒殺目前是聯盟本季第二多的紀錄。而這10次擒殺也讓雄獅丟失了56碼。維京人防守邊鋒杭特(Danielle Hunter)就繳出3.5次擒殺,還成功撿到對方掉球失誤完成達陣。

2.5 sacks

Fumble recovery

Touchdown @NFL, look no further for your NFC Defensive Player of the Week. pic.twitter.com/4iC3CTnPV9