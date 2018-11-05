NFL》10次擒殺破紀錄 維京人輕取雄獅（影音）

2018/11/05 09:44

維京人隊杭特（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律雄獅隊稍早作客明尼蘇達挑戰維京人隊，但是雄獅隊的進攻鋒線完全無法抵禦維京人的肆虐，讓自家四分衛Matthew Stafford整場無法輕鬆傳球，終場維京人以24：9輕鬆擊敗雄獅。

維京人這場比賽繳出破隊史紀錄的10次擒殺、17次四分衛打擊給予Stafford極大壓力，10次擒殺目前是聯盟本季第二多的紀錄。而這10次擒殺也讓雄獅丟失了56碼。維京人防守邊鋒杭特（Danielle Hunter）就繳出3.5次擒殺，還成功撿到對方掉球失誤完成達陣。

這場比賽維京人共推進283碼，而雄獅僅有209碼。維京人本場表現出色的還有他們的跑衛庫克（Dalvin Cook），本場跑陣10次共推進89碼，還有一次遠達70碼的衝球達陣。四分衛考森斯（Kirk Cousins）僅傳22球但成功18球，傳出164碼。

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