桌球》曾破福原愛紀錄 日本天才少女「三殺」中國王牌引轟動

伊藤美誠在瑞典公開賽女單奪冠。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕昨天結束的瑞典桌球公開賽，日本18歲天才少女伊藤美誠，連續擊敗4位中國選手成功封后，其中更是連勝劉詩雯、丁寧和朱雨玲等3位中國前後任世界第一，日媒狂喜，中國央視記者則驚道「狼來了」，認定她是中國在2020東京奧運的大敵，要對她重點研究。

伊藤美誠目前世界排名第7，她於10歲時打破由福原愛保持11年之久的全日賽最年輕女單獲勝紀錄，堪稱天才少女，她在本次瑞典公開賽中，第一輪就擊敗中國張薔，接著次輪面對新加坡的馮天薇，從局數0比2落後追到4比3奪勝。

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伊藤美誠。（美聯社）

8強賽對上中國的世界第6劉詩雯，伊藤原本1比3落後，後來大逆轉4比3闖進四強。準決賽對上世界第2的丁寧，同樣也是落後到獲勝，抗壓性超強。

冠軍戰面對目前世界排名第一的朱雨玲，伊藤美誠更只花了20分鐘，就以直落四局橫掃，前兩局朱雨玲都只拿3分。三連勝中國世界第一，也讓中媒如臨大敵，對此伊藤奪冠後表示：「我從來沒想過，之前也是在瑞典的哈爾姆斯塔德世錦賽，我拿過團體全勝，現在在斯德哥爾摩又全勝拿冠，真的太喜歡瑞典了。」

世界第一的中國朱雨玲此役毫無招架之力。（法新社）